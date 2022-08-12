Появилось фото третьей формы «Барсы» на сезон-2022/23. Он белая с крестом на груди

Лучше бы уточнили сколько мусульман (если они есть), будут играть под христианским крестом!
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии нового третьего комплета формы «Барселоны».
Футболка от Nike выполнена в белом цвете с нанесением креста красного и синего цветов. Он представляет собой Крест Святого Георгия, который нанесен на эмблему клубу.
- В 1-м туре Примеры «Барса» сыграет с «Райо Вальекано» (13 августа).
- Пока клубу удалось внести в заявку только 17 игроков.
- При этом в списке зарегистрированных нет ни одного летнего новичка каталонцев.