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    Появилось фото третьей формы «Барсы» на сезон-2022/23. Он белая с крестом на груди

    Портал Footy Headlines опубликовал фотографии нового третьего комплета формы «Барселоны».

    Футболка от Nike выполнена в белом цвете с нанесением креста красного и синего цветов. Он представляет собой Крест Святого Георгия, который нанесен на эмблему клубу.

    • В 1-м туре Примеры «Барса» сыграет с «Райо Вальекано» (13 августа).
    • Пока клубу удалось внести в заявку только 17 игроков.
    • При этом в списке зарегистрированных нет ни одного летнего новичка каталонцев.

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    Источник: Footy Headlines

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3076

      acor94 1 час назад

      Лучше бы уточнили сколько мусульман (если они есть), будут играть под христианским крестом!

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      Рейтинг: +553

      Hala Madrid > acor94 1 час назад

      Пусть не играют, если не хотят. Крест это не обязательно христианский символ и к тому же Испания страна католическая.

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      Рейтинг: +91

      lisal > Hala Madrid 33 минуты назад

      А католики не христиане?

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