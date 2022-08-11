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    «Здесь не до жиру, быть бы живу». Губерниев отреагировал на переход Миранчука в «Торино»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о трансфере полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

    «Я вижу Миранчука в европейском чемпионате. Пусть он пытается. Можно сказать, что Миранчук – один из последних из могикан у нас. Он выходит по-прежнему из зоны комфорта и пытается заиграть в одном из лучших европейских чемпионатов.

    Подходящий ли клуб «Торино»? Здесь не до жиру, быть бы живу. В любом случае, Миранчук достоин всяческого уважения, потому что он пытается удержаться в одной из сильнейших лиг мира.

    За это ему честь и хвала. Он этим доказывает, что он – настоящий спортсмен», – заявил Губерниев.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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