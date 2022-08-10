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    Аршавин объяснил, почему Дзюба до сих пор не нашел новый клуб

    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

    – Удивлены, что Дзюба до сих пор без клуба?

    – Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5105

      ySS 43 минуты назад

      Выбирает, где можно по-больше хапнуть напоследок.
      Гаспромовским баблом не наелся

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      Рейтинг: +664

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      бревно газпромовское)))) как и все там

      1
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      Рейтинг: +125

      Красногвардейчик 1 час назад

      Дзюбе пора уже самому понять, что качества практически не осталось, отсюда и самому себе снизить запросы.....все команды это знают, даже в РПЛ не нужен за такие деньги

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