Аршавин объяснил, почему Дзюба до сих пор не нашел новый клуб

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нападающем Артеме Дзюбе.
– Удивлены, что Дзюба до сих пор без клуба?
– Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».
Источник: Sport24