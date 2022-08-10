Аршавин объяснил, почему Дзюба до сих пор не нашел новый клуб

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

– Удивлены, что Дзюба до сих пор без клуба?

– Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству.