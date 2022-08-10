Миранчук переходит из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды (Tuttomercatoweb)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Торино», сообщает Tuttomercatoweb.

Клубы договорились об аренде 26-летнего россиянина до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Миранчук с ближайшее время отправится в Турин для подписания контракта с новым клубом.