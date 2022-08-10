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    Миранчук переходит из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды (Tuttomercatoweb)

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в «Торино», сообщает Tuttomercatoweb.

    Клубы договорились об аренде 26-летнего россиянина до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.

    Миранчук с ближайшее время отправится в Турин для подписания контракта с новым клубом.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +649

      Lipatoff 1 час назад

      Завтра Гасперини вспомнит, что Леху можно будет выпустить на пару матчей в сезоне, поэтому оставит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      НикКин 2 часа назад

      Завтра статья Гасперини опять заблокировал переход )))

      0
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