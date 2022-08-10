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    Старт ЧМ-2022 в Катаре будет перенесен (Marca)

    Начало чемпионата мира в Катаре будет перенесено.

    По информации Marca, матч-открытие турнира между Катаром и Эквадором состоится 20 ноября, а не 21-го, как было запланировано. Изначально ЧМ-2022 должен был начаться 21 ноября матчем между Сенегалом и Нидерландами.

    Окончательное решение примут президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных конфедераций.

    • ЧМ-2022 пройдет в нобяре-декабре.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25414

      vladimir-7 41 минуту назад

      Для нас-то, какая разница, 20 или 21 ноября будет открытие ЧМ-2022, гостиницу
      и билет на самолет до Катара ещё не заказывал, возможно и не буду.

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      Рейтинг: +4167

      Enter2006 48 минут назад

      Ну захотели чтобы матч-открытие ЧМ был со сборной хозяина ЧМ, что тут такого.

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