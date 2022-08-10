Старт ЧМ-2022 в Катаре будет перенесен (Marca)

Начало чемпионата мира в Катаре будет перенесено.

По информации Marca, матч-открытие турнира между Катаром и Эквадором состоится 20 ноября, а не 21-го, как было запланировано. Изначально ЧМ-2022 должен был начаться 21 ноября матчем между Сенегалом и Нидерландами.

Окончательное решение примут президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных конфедераций.