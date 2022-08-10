Старт ЧМ-2022 в Катаре будет перенесен (Marca)

Для нас-то, какая разница, 20 или 21 ноября будет открытие ЧМ-2022, гостиницу
и билет на самолет до Катара ещё не заказывал, возможно и не буду.
Начало чемпионата мира в Катаре будет перенесено.
По информации Marca, матч-открытие турнира между Катаром и Эквадором состоится 20 ноября, а не 21-го, как было запланировано. Изначально ЧМ-2022 должен был начаться 21 ноября матчем между Сенегалом и Нидерландами.
Окончательное решение примут президент ФИФА Джанни Инфантино и главы футбольных конфедераций.
- ЧМ-2022 пройдет в нобяре-декабре.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.