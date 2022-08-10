Изидор объяснил, почему перешел в «Локомотив» из «Монако»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, почему перешел в российский клуб из «Монако» зимой.
«Все, о чем я заботился, это игра! Я почти ушел в «Анже», но не чувствовал, что клуб действительно хочет видеть меня. Именно тогда со мной связались представители из России.
Они знали мое резюме наизусть и показали, что очень заинтересованы в моем профиле. Они обещали мне много игрового времени, и это была возможность сделать отличный трамплин. Я не ошибся», — сказал Изидор в интервью Corse Matin.
- Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
- Изидор забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
Источник: «Чемпионат»