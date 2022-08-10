Изидор объяснил, почему перешел в «Локомотив» из «Монако»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, почему перешел в российский клуб из «Монако» зимой.

«Все, о чем я заботился, это игра! Я почти ушел в «Анже», но не чувствовал, что клуб действительно хочет видеть меня. Именно тогда со мной связались представители из России.

Они знали мое резюме наизусть и показали, что очень заинтересованы в моем профиле. Они обещали мне много игрового времени, и это была возможность сделать отличный трамплин. Я не ошибся», — сказал Изидор в интервью Corse Matin.