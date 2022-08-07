Фердинанд: «Старик Роналду гарантирует голы каждый сезон»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал возможный уход из команды форварда Криштиану Роналду.
«Говорят, нужно отпустить Роналду. Тогда возьмите, кто забьет за сезон 24-25 голов. «МЮ» не может просто так отпустить Криштиану.
Возможно, Роналду привлекает много внимания, но старик каждый сезон гарантирует голы», – сказал Фердинанд.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах прошлого сезона.
- Португалец пропустил большую часть предсезонки из-за личных обстоятельств.
- Сообщалось, что 37-летний футболист хочет уйти в другой клуб ради участия в ЛЧ.
Источник: William Hill