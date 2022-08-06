Президент «Урала» Иванов: «Дзюбе я звонил, он трубку не взял»

Президент «Урала» Григорий Иванов пошутил насчет возможного подписания экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Ничего, сейчас в России сильный рынок свободных агентов.

– Дзюбе я звонил, он трубку не взял.

– Серьезно?

– Да, но не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент.

– Какой?

– У него как-то спросили про «Урал», но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему.

Но он не ответил. Хотелось узнать, может, он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем. (смеется)

Но я его не хотел звать в команду. Если его брать, то для чего мы звали Лешу Каштанова? Он же должен развиваться!

Мы видим, что у него есть качества, что он должен заиграть. Хотим с ним продлить контракт и, наверное, сделаем это.