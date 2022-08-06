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    Президент «Урала» Иванов: «Дзюбе я звонил, он трубку не взял»

    Президент «Урала» Григорий Иванов пошутил насчет возможного подписания экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Ничего, сейчас в России сильный рынок свободных агентов.

    – Дзюбе я звонил, он трубку не взял.

    – Серьезно?

    – Да, но не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент.

    – Какой?

    – У него как-то спросили про «Урал», но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему.

    Но он не ответил. Хотелось узнать, может, он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем. (смеется)

    Но я его не хотел звать в команду. Если его брать, то для чего мы звали Лешу Каштанова? Он же должен развиваться!

    Мы видим, что у него есть качества, что он должен заиграть. Хотим с ним продлить контракт и, наверное, сделаем это.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +262

      bomilazdeshnii 24 минуты назад

      Время Дзюбы, увы, проходит. Ничто не вечно под луной.

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      Рейтинг: +1241

      jek718875 1 час назад

      Дзюпа возьмёт трубку если Гвардиола или Клопп позвонит,от шалупони трубку не берёт

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