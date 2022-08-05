Билялетдинов – о Дзюбе: «Подающий надежды ветеран»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

– При недоставке квалифицированных кадров в чемпионате России почему-то не вызвали ажиотажа бывшие лидеры «Зенита», которые вышли на рынок. Оздоев пристроился только в середняке чемпионата Турции, Дзюба по-прежнему без работы.

– Не могу сказать, что я этим поражен. Крен во многих командах сделан в пользу молодых игроков, а эти ребята уже где-то отошли на второй план.

Такой грустный момент всегда для спортсменов. Незаметно они превращаются из юных, подающих надежды, в юных, подающих надежды ветеранов. Наверное, поэтому Дзюба и не может найти клуб. И дело, думаю, не в деньгах, а еще и в стиле, во взаимоотношениях с тренерами, руководством, командой.