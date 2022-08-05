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    Билялетдинов – о Дзюбе: «Подающий надежды ветеран»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

    – При недоставке квалифицированных кадров в чемпионате России почему-то не вызвали ажиотажа бывшие лидеры «Зенита», которые вышли на рынок. Оздоев пристроился только в середняке чемпионата Турции, Дзюба по-прежнему без работы.

    – Не могу сказать, что я этим поражен. Крен во многих командах сделан в пользу молодых игроков, а эти ребята уже где-то отошли на второй план.

    Такой грустный момент всегда для спортсменов. Незаметно они превращаются из юных, подающих надежды, в юных, подающих надежды ветеранов. Наверное, поэтому Дзюба и не может найти клуб. И дело, думаю, не в деньгах, а еще и в стиле, во взаимоотношениях с тренерами, руководством, командой.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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