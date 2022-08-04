Семин отреагировал на назначение Мостового главным тренером команды бойцов

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о назначении Александра Мостового на пост главного тренера медийной команды Fight Nights.
«Мостовой стал тренером – отлично! Александр – очень популярный человек. Как раз подходит ребятам из медийного футбола.
Сможет ли потом возглавить профессиональную команду? А кто знает? Никто не может сказать. Пускай поработает, для него это хорошая возможность. Думаю, ему будет интересно», – сказал Сeмин.
- Команда бойцов Fight Nights сыграет в новом сезоне Медиалиги.
- Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
- В новом сезоне Медиалиги также сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.
Источник: «Чемпионат»