Семин отреагировал на назначение Мостового главным тренером команды бойцов

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о назначении Александра Мостового на пост главного тренера медийной команды Fight Nights.

«Мостовой стал тренером – отлично! Александр – очень популярный человек. Как раз подходит ребятам из медийного футбола.

Сможет ли потом возглавить профессиональную команду? А кто знает? Никто не может сказать. Пускай поработает, для него это хорошая возможность. Думаю, ему будет интересно», – сказал Сeмин.