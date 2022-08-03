Первый тренер Миранчуков: «Аталанте» нужно быть мужиками и дать Алексею возможность уйти»

Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков прокомментировал решение тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировать переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Неоднозначная ситуация — не дают играть и в то же время никуда не отпускают. На самом деле, никто не знает, что происходит в «Аталанте» и какие из конечные цели, но это явно нехороший ход с их стороны.

Надо было давать Леше время те два года, которые он там провел, а Гасперини же не предоставил ему такой возможности. Алексей показывал положительные цифры по ТТД и другим аспектам, а он его игнорировал. Любого в такие рамки поставь — будет не прогрессировать, а деградировать.

Знаю, что Алексей не хочет приезжать в Россию, а хочет остаться в Серии А. Думаю, он найдет себе клуб и мое субъективное мнение — «Аталанте» нужно его отпустить.

Поймите правильно, я люблю своих воспитанников и не очень положительно отношусь к таким поступкам. Считаю, «Аталанте» нужно дать возможность Алексею уйти и быть мужиками. Признать свои ошибки и всем вместе идти дальше, но по разным путям. Обняться, пожать друг другу руки и душевно разойтись в другие стороны», — сказал Воронков.