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    Агент Монтеса рассказал, когда мексиканец перейдет в «Динамо»

    Анхель Родригес, агент защитника Сесара Монтеса, рассказал, когда завершатся переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу мексиканца.

    «Монтеррей» и «Динамо» находятся в стадии переговоров. У Монтеса контракт с клубом из Мексики. Если «Монтеррей» согласится, Монтес поедет в Москву. Но все, что я могу сказать – клубы сейчас общаются.

    Есть ли дедлайн? Это хороший вопрос. Клубы все еще ведут переговоры. Но на мой взгляд, в течение нескольких дней все будет решено. Ждать осталось недолго», – сказал Родригес

    • Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.
    • С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.
    • Рыночная стоимость Монтеса – 7 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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