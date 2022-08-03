Агент Монтеса рассказал, когда мексиканец перейдет в «Динамо»

Анхель Родригес, агент защитника Сесара Монтеса, рассказал, когда завершатся переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по трансферу мексиканца.

«Монтеррей» и «Динамо» находятся в стадии переговоров. У Монтеса контракт с клубом из Мексики. Если «Монтеррей» согласится, Монтес поедет в Москву. Но все, что я могу сказать – клубы сейчас общаются.

Есть ли дедлайн? Это хороший вопрос. Клубы все еще ведут переговоры. Но на мой взгляд, в течение нескольких дней все будет решено. Ждать осталось недолго», – сказал Родригес

Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.

С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.

Рыночная стоимость Монтеса – 7 миллионов евро.

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