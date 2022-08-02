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    Ловчев рассказал Абаскалю про спартаковский дух: «Он внимательно слушал и кивал головой»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о диалоге с главным тренером московского клуба Гильермо Абаскалем.

    «Это было на похоронах Жоры Ярцева. В большой комнате собрались ветераны «Спартака» многих поколений. Никита Палыч Симонян приехал, потом вместе подъехали Егор Титов, Андрей Тихонов и Дима Аленичев. И приехал «Спартак» всей командой. Карпин приехал.

    А потом уже в церковь приехали Александр Дюков, он прямо с самолета, Слава Фетисов, Александр Жуков.

    И пока мы находились в комнате в ожидании церемонии, а народу набилось очень много – все спартаковцы разных поколений, кто-то сказал, что там, в фойе, Абаскаль.

    Я подошел, он был с переводчиком, и сказал переводчику: «Объясни, кто я, расскажи, что я играл еще против Амансио и Хенто». Абаскаль кивнул головой, что, мол, понял.

    И я ему начал говорить: «Я хотел бы объяснить тебе, что такое «Спартак» в нашей стране. Чтобы ты знал, что такое спартаковский дух. Я являюсь председателем общества «Спартак» и должен тебе сказать, что в России живет порядка 140 миллионов жителей, и подсчитано, что примерно 23-25 миллионов болеют за «Спартака». Это каждый пятый-шестой житель России».

    И мне понравилось, как он внимательно слушал, было видно, что не делал вид, а ему было интересно.

    Я ему сказал, что вон в той комнате собрались легенды «Спартака» разных лет, эти люди олицетворяют традиции, сам спартаковский дух. Они не могут принять от футболистов безразличия. Не могут принять того, если игроки не готовы отдать за «Спартак» все на поле.

    Я увидел, что Абаскаль живой, нормальный человек, ему все интересно. Он головой кивал: мол, понимаю, о чем вы говорите. Я не хочу сказать, что итогом этого короткого разговора стал разгром «Краснодара» 4:1. Но хочу верить, что что-то такое в душу Абаскалю мне удалось заложить.

    • Абаскаль возглавил команду летом.
    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Следующий матч – 6 августа против «Урала».

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4677

      Беспонтий 33 секунды назад

      он послушал
      не зевал
      только странно головой кивал
      и спросил по ихнему
      "who is the guy?"
      отвечали
      местный попугай

      0
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      Рейтинг: +3356

      aaaaahhhh 4 минуты назад

      Бла - бла бла....Ловчев - самый спартаковский спартаковец?

      0
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      Рейтинг: +12

      Свинячий #ер 11 минут назад

      Свиням носки стирать надо, тогда и духа такого не будет

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      Рейтинг: +16800

      житель СПб 18 минут назад

      Главное, чтобы не испугал.

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      Рейтинг: +4356

      mopecekca 23 минуты назад

      да кто тебя слушал??? ты только говно лить умеешь!

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      Рейтинг: +964

      Лфшт 28 минут назад

      оградите пожалуйста команду от всех этих "спартаковских духов" ловчева Симоняна и т.д. Время их уже давно ушло, да команды Спартак уже давно нет

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      Рейтинг: +7449

      mihail200606 29 минут назад

      Да это ты уже рассказывал...абаскаль просто вежливый чел,выслушал и не понял че ты хочешь от него..

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