Кавазашвили: «Дзюба был бы отличным ВДВшником»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба мог бы служить в воздушно-десантных войсках.

«Я считаю, что Дзюба был бы отличным ВДВшником. Он очень здорово во время своей карьеры научился отдавать честь, вытягивая свою руку. Даже дети подражали ему.

С такой фигурой, как у Артема, он был бы в первых рядах и четко маршировал с гордо поднятой головой, все бы на него смотрели. Было бы неплохо!

Но Артем никогда не служил и не был в армейской команде», – сказал Кавазашвили.