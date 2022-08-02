Кавазашвили: «Дзюба был бы отличным ВДВшником»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба мог бы служить в воздушно-десантных войсках.
«Я считаю, что Дзюба был бы отличным ВДВшником. Он очень здорово во время своей карьеры научился отдавать честь, вытягивая свою руку. Даже дети подражали ему.
С такой фигурой, как у Артема, он был бы в первых рядах и четко маршировал с гордо поднятой головой, все бы на него смотрели. Было бы неплохо!
Но Артем никогда не служил и не был в армейской команде», – сказал Кавазашвили.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».
Источник: «РБ Спорт»