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    Кавазашвили: «Дзюба был бы отличным ВДВшником»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба мог бы служить в воздушно-десантных войсках.

    «Я считаю, что Дзюба был бы отличным ВДВшником. Он очень здорово во время своей карьеры научился отдавать честь, вытягивая свою руку. Даже дети подражали ему.

    С такой фигурой, как у Артема, он был бы в первых рядах и четко маршировал с гордо поднятой головой, все бы на него смотрели. Было бы неплохо!

    Но Артем никогда не служил и не был в армейской команде», – сказал Кавазашвили.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16739

      paracetamol 12 минут назад

      Бесполезно, откупится!

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      Рейтинг: +3356

      aaaaahhhh 37 минут назад

      а вот и нет - у него руки другим заняты:)))))))

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      Рейтинг: +301

      Slavan62 49 минут назад

      А ещё если парашют не раскроется, то с ним ничего не будет - мозгов ведь нет

      0
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      Рейтинг: +16601

      Cleaner 54 минуты назад

      Кстати да.)))

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