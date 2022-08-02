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Кавазашвили: «Дзюба был бы отличным ВДВшником»

2 августа 2022, 18:18
8

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба мог бы служить в воздушно-десантных войсках.

«Я считаю, что Дзюба был бы отличным ВДВшником. Он очень здорово во время своей карьеры научился отдавать честь, вытягивая свою руку. Даже дети подражали ему.

С такой фигурой, как у Артема, он был бы в первых рядах и четко маршировал с гордо поднятой головой, все бы на него смотрели. Было бы неплохо!

Но Артем никогда не служил и не был в армейской команде», – сказал Кавазашвили.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
  • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (8)
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Slavan62
1659456003
А ещё если парашют не раскроется, то с ним ничего не будет - мозгов ведь нет
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aaaaahhhh
1659456708
а вот и нет - у него руки другим заняты:)))))))
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paracetamol
1659458250
Бесполезно, откупится!
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3meeeD
1659459003
Но в ВДВ пидо..ов не берут
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NewLife
1659461262
Это все, что этот дурачок знает о службе в вдв.
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jek718875
1659465649
Он пошёл бы в ВДВ,если бы зарплата была как в Зените
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DOCTOR PENALTY
1659466335
Анзор Амберкович, совсем неудачная шутка. Про Азмунку забыли? Какое там ВДВ?...
Ответить
Plyash
1659471181
Если бы служил,то место ему либо на кухне возле картошки,либо туалеты драить до белизны,руки-то сильные...
Ответить
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