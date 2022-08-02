Уткин высказался о падении уровня РПЛ

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о том, что уровень российской Премьер-лиги снизился.

«Чемпионат России пал уровнем мастерства, это плохо, но этого не надо бояться. И снобировать. Потому что у нас нет завышенных ожиданий от матчей.

И если в игре появляется сюжет, если он веселый, а голы красивые – получается, что мы получили больше, чем то, на что рассчитывали. Надо просто отдавать себе в этом отчет.

Занятно, что, с одной стороны, есть гарантированное движение вниз по объективным критериям класса. С другой – действительно смотреть интересно большинство матчей.

Наступило время, когда многое решает наглость», – написал Уткин в своем телеграм-канале.