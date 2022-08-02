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    Уткин высказался о падении уровня РПЛ

    Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о том, что уровень российской Премьер-лиги снизился.

    «Чемпионат России пал уровнем мастерства, это плохо, но этого не надо бояться. И снобировать. Потому что у нас нет завышенных ожиданий от матчей.

    И если в игре появляется сюжет, если он веселый, а голы красивые – получается, что мы получили больше, чем то, на что рассчитывали. Надо просто отдавать себе в этом отчет.

    Занятно, что, с одной стороны, есть гарантированное движение вниз по объективным критериям класса. С другой – действительно смотреть интересно большинство матчей.

    Наступило время, когда многое решает наглость», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • В новом сезоне РПЛ прошло 3 тура.
    • В 24 матчах было забито 82 гола.
    • Тройка лидеров лиги – «Зенит», «Спартак», ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4659

      Беспонтий 9 минут назад

      ну наглости тебе не занимать
      и демагогии
      пошёл ты на *** *****

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