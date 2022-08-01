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  • «Оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется». Уткин – об уходе Дзюбы из «Зенита»

«Оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется». Уткин – об уходе Дзюбы из «Зенита»

1 августа 2022, 19:32
19

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о том, что форвард Артем Дзюба остается без клуба после ухода из «Зенита».

«Это не первый футболист, который уходит из «Зенита» по свободному трансферу и оказывается в безвоздушном пространстве.

Магомед Оздоев только что в сборной играл, вызывался Черчесовым и Карпиным. И сейчас он уехал в не самый амбициозный турецкий клуб.

Или два года назад Далер Кузяев хотел найти клуб в Европе, но вернулся в «Зенит».

Все-таки «Зенит» – самый щедрый российский клуб в плане зарплат. И когда человек уходит, ему кажется, что по свободному трансферу он найдет себе команду, но оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется», – сказал Уткин.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
  • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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Источник: «Вечерний Уткин»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (19)
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paracetamol
1659372156
Да и бакс скурвился к тому же. Вот незадача!
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Enter2006
1659372359
Дзюба, пора выставлять костюм дэдпула на авито, денег нет за тебя ))
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R_a_i_n
1659373122
Оказывается, что Шлюба таких денег не стоит, или за ним очередь бы стояла.
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Беспонтий
1659373255
ну да понятие слезания с ёлки вместе с одновременным поеданием рыбки несколько однообразно у зенитовских беглецов в итоге приходится садиться на известное причинное место
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житель СПб
1659373759
Надо было соглашаться либо на меньшие деньги в Зените, либо - на много меньшие деньги в Турции!
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DOCTOR PENALTY
1659376576
А тут ещё вообще ничего не дают. (((
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