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    «Оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется». Уткин – об уходе Дзюбы из «Зенита»

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался о том, что форвард Артем Дзюба остается без клуба после ухода из «Зенита».

    «Это не первый футболист, который уходит из «Зенита» по свободному трансферу и оказывается в безвоздушном пространстве.

    Магомед Оздоев только что в сборной играл, вызывался Черчесовым и Карпиным. И сейчас он уехал в не самый амбициозный турецкий клуб.

    Или два года назад Далер Кузяев хотел найти клуб в Европе, но вернулся в «Зенит».

    Все-таки «Зенит» – самый щедрый российский клуб в плане зарплат. И когда человек уходит, ему кажется, что по свободному трансферу он найдет себе команду, но оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется», – сказал Уткин.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «Вечерний Уткин»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +16776

      житель СПб 5 минут назад

      Надо было соглашаться либо на меньшие деньги в Зените, либо - на много меньшие деньги в Турции!

      0
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      Рейтинг: +4623

      Беспонтий 14 минут назад

      ну да
      понятие слезания с ёлки вместе с одновременным поеданием рыбки
      несколько однообразно у зенитовских беглецов
      в итоге приходится садиться на известное причинное место

      1
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      Рейтинг: +9010

      R_a_i_n > Беспонтий 15 минут назад

      Короче... ты хотел сказать ,что Зюба на ..й идет)))

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      Рейтинг: +4623

      Беспонтий > R_a_i_n 5 минут назад

      лаконично не умею
      уточни у своих односложных фракийцев)

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      Рейтинг: +9010

      R_a_i_n 16 минут назад

      Оказывается, что Шлюба таких денег не стоит, или за ним очередь бы стояла.

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      Рейтинг: +3968

      Enter2006 29 минут назад

      Дзюба, пора выставлять костюм дэдпула на авито, денег нет за тебя ))

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      Рейтинг: +16717

      paracetamol 32 минуты назад

      Да и бакс скурвился к тому же. Вот незадача!

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