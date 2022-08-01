«Оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется». Уткин – об уходе Дзюбы из «Зенита»

Надо было соглашаться либо на меньшие деньги в Зените, либо - на много меньшие деньги в Турции!
Журналист и блогер Василий Уткин высказался о том, что форвард Артем Дзюба остается без клуба после ухода из «Зенита».
«Это не первый футболист, который уходит из «Зенита» по свободному трансферу и оказывается в безвоздушном пространстве.
Магомед Оздоев только что в сборной играл, вызывался Черчесовым и Карпиным. И сейчас он уехал в не самый амбициозный турецкий клуб.
Или два года назад Далер Кузяев хотел найти клуб в Европе, но вернулся в «Зенит».
Все-таки «Зенит» – самый щедрый российский клуб в плане зарплат. И когда человек уходит, ему кажется, что по свободному трансферу он найдет себе команду, но оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется», – сказал Уткин.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».