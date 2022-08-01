Стало известно, кто сменит Федуна в «Спартаке» в случае отказа Хачатурянца

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц может отказаться от предложения стать руководителем «Спартака» вместо Леонида Федуна.
По информации Metaratings, экс-главе Премьер-лиги непонятны перспективы команды в еврокубках из-за санкций со стороны УЕФА. Он также опасается давления и увеличенного внимания со стороны прессы и болельщиков.
Если Хачатурянц откажется от работы в «Спартаке», то «Лукойл» рассмотрит шорт-лист из пяти человек, в который входит исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев. Его кандидатура нравится представителям «Лукойла».
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.
- Леонид Федун владеет клубом с 2004 года.
Источник: Metaratings