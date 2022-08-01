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    Стало известно, кто сменит Федуна в «Спартаке» в случае отказа Хачатурянца

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц может отказаться от предложения стать руководителем «Спартака» вместо Леонида Федуна.

    По информации Metaratings, экс-главе Премьер-лиги непонятны перспективы команды в еврокубках из-за санкций со стороны УЕФА. Он также опасается давления и увеличенного внимания со стороны прессы и болельщиков.

    Если Хачатурянц откажется от работы в «Спартаке», то «Лукойл» рассмотрит шорт-лист из пяти человек, в который входит исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев. Его кандидатура нравится представителям «Лукойла».

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 по июнь 2022 года.
    • Леонид Федун владеет клубом с 2004 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2699

      Play 44 минуты назад

      Читаешь такой новость "Стало известно, кто сменит Федуна в «Спартаке» в случае отказа Хачатурянца", и боишься открывать ссылку. Пальцы крестиком держишь... вдруг Зарема.

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      ...
      Рейтинг: +629

      Solist345345 > Play 29 минут назад

      Ну да, и полные полномочия Зареме!

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