Стало известно, кто сменит Федуна в «Спартаке» в случае отказа Хачатурянца

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц может отказаться от предложения стать руководителем «Спартака» вместо Леонида Федуна.

По информации Metaratings, экс-главе Премьер-лиги непонятны перспективы команды в еврокубках из-за санкций со стороны УЕФА. Он также опасается давления и увеличенного внимания со стороны прессы и болельщиков.

Если Хачатурянц откажется от работы в «Спартаке», то «Лукойл» рассмотрит шорт-лист из пяти человек, в который входит исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев. Его кандидатура нравится представителям «Лукойла».