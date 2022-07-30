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    Романцев рассказал, что мешает Дзюбе найти новый клуб

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, почему форвард Артем Дзюба остается без команды после ухода из «Зенита».

    – Как вы считаете, почему Дзюба не может найти себе клуб для продолжения карьеры?

    – Думаю, он выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда – это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте.

    Но я уверен, такой шаг будет сделан. Артем – сильный игрок, который мог бы помочь любой команде Премьер-лиги.

    С Дзюбой непросто. Артем – личность, со своим мнением, взглядами, принципами. Но он – игрок с большой буквы! И этим все сказано. Потому жду его возвращения.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2060

      kvm 39 минут назад

      просто не все команды врезали замки в шкафчики в раздевалках

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15040

      NewLife 43 минуты назад

      ОИР не прав, просто зюба никому не нужен с его запросами в соотношении с возрастом.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      KPCC-SPB > NewLife 10 минут назад

      дзюба стал пешеходом, и обленился, нах такой никому не нужен, лучше уж соболя у спартачка взять, он хоть бегает и ныряет красиво

      0
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    • ...
      Рейтинг: +479

      Янвapь 69 47 минут назад

      Рука

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      KPCC-SPB 53 минуты назад

      да просто ему надо прекратить дрочить и начать пахать на футбольном поле, тогда может даже и к нам вернется

      2
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