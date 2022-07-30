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Романцев рассказал, что мешает Дзюбе найти новый клуб

30 июля 2022, 10:26
7

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил, почему форвард Артем Дзюба остается без команды после ухода из «Зенита».

– Как вы считаете, почему Дзюба не может найти себе клуб для продолжения карьеры?

– Думаю, он выжидает момент, когда на сто процентов будет уверен, что не ошибся в выборе. Хотя новая команда – это всегда лотерея. Особенно в таком возрасте.

Но я уверен, такой шаг будет сделан. Артем – сильный игрок, который мог бы помочь любой команде Премьер-лиги.

С Дзюбой непросто. Артем – личность, со своим мнением, взглядами, принципами. Но он – игрок с большой буквы! И этим все сказано. Потому жду его возвращения.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
  • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Романцев Олег
Комментарии (7)
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KPCC-SPB
1659169210
да просто ему надо прекратить дрочить и начать пахать на футбольном поле, тогда может даже и к нам вернется
Ответить
NewLife
1659169758
ОИР не прав, просто зюба никому не нужен с его запросами в соотношении с возрастом.
Ответить
kvm
1659170017
просто не все команды врезали замки в шкафчики в раздевалках
Ответить
серега кашин
1659173560
Просто требует слишком много, пора бы и уменьшить свои завышенные запросы
Ответить
vladimir-7
1659173906
Дзюба ни с какой командой не может договориться из-за завышенной ЗП.
Ответить
bomilazdeshnii
1659176905
Время прошло. Заканчивать ему надо.
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