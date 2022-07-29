Лапорта: «Сделаю все возможное, чтобы вернуть Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил намерение вернуть в команду нападающего Лионеля Месси. Сейчас он в «ПСЖ».
«Я сделаю все возможное, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону».
Мы хотим, чтобы Лео Месси вернулся в «Барселону» в качестве игрока и закончил здесь карьеру. Это наше намерение, и мы хотим воплотить его в жизнь», – сказал Лапорта.
- Месси ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» год назад как свободный агент.
- С «ПСЖ» Месси выиграл Лигу 1.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
Источник: твиттер Managing Barça