Де Йонгу нужно снизить зарплату с 12 до 7 миллионов, чтобы остаться в «Барселоне»

Будущее полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга остается неопределенным.

Чтобы остаться в клубе, 25-летнему футболисту нужно сократить зарплату с 12 до 7 миллионов евро. За счет бонусов он сможет зарабатывать до 9 миллионов.

В ближайшее время голландец решит, готов ли он к таким уступкам.

Агент хавбека Али Дурсун против снижения оклада своего клиента. Он считает, что «Барса» занимается вымогательством.