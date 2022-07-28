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    Де Йонгу нужно снизить зарплату с 12 до 7 миллионов, чтобы остаться в «Барселоне»

    Будущее полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга остается неопределенным.

    Чтобы остаться в клубе, 25-летнему футболисту нужно сократить зарплату с 12 до 7 миллионов евро. За счет бонусов он сможет зарабатывать до 9 миллионов.

    В ближайшее время голландец решит, готов ли он к таким уступкам.

    Агент хавбека Али Дурсун против снижения оклада своего клиента. Он считает, что «Барса» занимается вымогательством.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3025

      acor94 34 минуты назад

      А если он откажется, они разорвут контракт с выплатой неустойки за оставшееся время контракта?) вот угроза то

      0
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      Рейтинг: +12

      ARSENAL LONDONN 39 минут назад

      Барса реально занимается вымогательством и шантажём своих играков. Давай те снизим призовые для Барсы в Еврокубках а то она участвовать там не сможет!

      1
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      Рейтинг: +1840

      Maxi_7 59 минут назад

      А также выплатить клубу долг, который клуб должен ему...)

      0
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      Рейтинг: +7374

      серега кашин 1 час назад

      В других клубах ему будут платить 12 лямов, особенно в Англии

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