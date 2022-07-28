Де Йонгу нужно снизить зарплату с 12 до 7 миллионов, чтобы остаться в «Барселоне»

Будущее полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга остается неопределенным.
Чтобы остаться в клубе, 25-летнему футболисту нужно сократить зарплату с 12 до 7 миллионов евро. За счет бонусов он сможет зарабатывать до 9 миллионов.
В ближайшее время голландец решит, готов ли он к таким уступкам.
Агент хавбека Али Дурсун против снижения оклада своего клиента. Он считает, что «Барса» занимается вымогательством.
- Де Йонгом интересуются «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
- Он выступает за «Барселону» с лета 2019 года.
- В прошлом сезоне игрок забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
Источник: AS