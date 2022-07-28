«Классический сутяжник-мазохист». Зарема – о Газизове

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение Верховного суда Башкирии отказать Шамилю Газизову в удовлетворении иска против московского клуба.

Менеджер оспаривал свое увольнение из «Спартака» и добивался компенсации.

«Газизов выбрал тактику взять измором, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях и кассациях. Классический сутяжник-мазохист», – сказала Зарема.