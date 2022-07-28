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    «Классический сутяжник-мазохист». Зарема – о Газизове

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение Верховного суда Башкирии отказать Шамилю Газизову в удовлетворении иска против московского клуба.

    Менеджер оспаривал свое увольнение из «Спартака» и добивался компенсации.

    «Газизов выбрал тактику взять измором, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях и кассациях. Классический сутяжник-мазохист», – сказала Зарема.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Функционер собирается оспаривать вердикт суда.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии6
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      Рейтинг: +97294

      zigbert 6 минут назад

      Ходить по судам для Газизова видимо доставляет удовольствие. А ведь если бы он больше уделял времени команде, Уфа не оказалась бы в таком неприятном положении.

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      Рейтинг: +1853

      Vitaga 48 минут назад

      угу и как вы его на работу то взяли? какие дифирамбы пели ) мол вытянет вас из днища... и вдруг оказалось - сутяжник. вы хоть одного нормального человека в команду нашли? одни негодяи и аферисты.... как вы их находите? удивляет как федун достиг успеха в нефти. или он там ничего не решал? судя по Спартаку - руководить он не умеет - ну никак

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      Рейтинг: +13287

      playsh 55 минут назад

      Идиот.Всё,что "нажито непосильным трудом",спустит на оплату работы "нашего суда,самого гуманного в мире."

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      Рейтинг: +163

      rac531 1 час назад

      Газизов - находка для желтой прессы, состоящей из идиотов, возомнивших себя шелкоперами)
      Впрочем, в дурдомах кого только нет)

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      Рейтинг: +7374

      серега кашин 1 час назад

      Газизов по-ходу умом тронулся

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      Рейтинг: +24190

      JTherry 1 час назад

      "Классический сутяжник-мазохист..."
      поздно Газика раскусила Зарема...) надо на заседание суда приходить с плеточкой...

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