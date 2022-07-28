«Наполи» не смог арендовать Роналду из-за его зарплаты

Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Наполи» сорвался.

Агент Жорже Мендеш предложил неаполитанскому клубу взять в аренду 37-летнего футболиста.

«Наполи» заинтересован в подписании португальца, однако они не могут удовлетворить его финансовые требования.

Роналду готов снизить зарплату до 8 миллионов евро, но даже такая сумма слишком велика для итальянцев.