«Наполи» не смог арендовать Роналду из-за его зарплаты

Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Наполи» сорвался.
Агент Жорже Мендеш предложил неаполитанскому клубу взять в аренду 37-летнего футболиста.
«Наполи» заинтересован в подписании португальца, однако они не могут удовлетворить его финансовые требования.
Роналду готов снизить зарплату до 8 миллионов евро, но даже такая сумма слишком велика для итальянцев.
- Форвард не ездил с «МЮ» в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
Источник: Get Italian Football News