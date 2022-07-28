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    «Наполи» не смог арендовать Роналду из-за его зарплаты

    Переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Наполи» сорвался.

    Агент Жорже Мендеш предложил неаполитанскому клубу взять в аренду 37-летнего футболиста.

    «Наполи» заинтересован в подписании португальца, однако они не могут удовлетворить его финансовые требования.

    Роналду готов снизить зарплату до 8 миллионов евро, но даже такая сумма слишком велика для итальянцев.

    • Форвард не ездил с «МЮ» в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.

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    Источник: Get Italian Football News

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11197

      Алексей З 15 минут назад

      Клоун, тебе ЛЧ нужна или деньги ?
      Иди в Ференцварош , нищеброт.

      0
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      Рейтинг: +7374

      серега кашин 1 час назад

      Придётся ещё в 2 раза снизить свои потребности тогда может кто-нибудь и возьмёт

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