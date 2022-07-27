Получите от Фонбет до 3500 рублей за верные прогнозы

Что является главным предвестником скорого начала европейского футбольного сезона? Матчи за Суперкубок! В ближайшие выходные в Англии, Германии и Франции определятся очередные обладатели этих трофеев. В субботу в 19:00 на «Уэмбли» сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а в 21:30 в Лейпциге – «РБ Лейпциг» и «Бавария». В воскресенье в 21:00 Суперкубок Франции разыграют «ПСЖ» и «Нант». Если вы готовы получить от Фонбет максимальный бонус, проходите по ссылке, регистрируйтесь в Фонбет, забирайте фрибет 2000 рублей и оставляйте свои прогнозы на матчи.

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