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    Канчельскис: «В «Спартаке» одни сплетни и грязь. Бездарное руководство не может никого купить»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о трансферах «Спартака».

    «Спартак» деградирует все сильнее. То, что клуб не может позволить себе никого купить, – позор. В этом виновато бездарное руководство клуба. Похоже весь бюджет ушел на подарки Зареме.

    Федун уходит? Видимо клуб совсем в плачевном состоянии. Он уже ничего не в силах поделать. На сегодняшний день красно-белые напоминают скандальное ток-шоу для домохозяек — одни сплетни и грязь», – сказал Канчельскис.

    • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург».
    • В прошлом сезоне РПЛ москвичи стали 10-ми.

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    Источник: Sport24

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