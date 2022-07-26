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  • Канчельскис: «В «Спартаке» одни сплетни и грязь. Бездарное руководство не может никого купить»

Канчельскис: «В «Спартаке» одни сплетни и грязь. Бездарное руководство не может никого купить»

26 июля 2022, 21:17
6

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о трансферах «Спартака».

«Спартак» деградирует все сильнее. То, что клуб не может позволить себе никого купить, – позор. В этом виновато бездарное руководство клуба. Похоже весь бюджет ушел на подарки Зареме.

Федун уходит? Видимо клуб совсем в плачевном состоянии. Он уже ничего не в силах поделать. На сегодняшний день красно-белые напоминают скандальное ток-шоу для домохозяек — одни сплетни и грязь», – сказал Канчельскис.

  • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург».
  • В прошлом сезоне РПЛ москвичи стали 10-ми.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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Боцман52
1658860520
Как же ты ненавидишь Спартак. И высказываешься о Спартаке, только чтоб тебя не забыли. Может и на МатчТВ пригласят, как эксперта.
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alefreddy
1658862377
прибалт агрессивный какой то
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Vitaga
1658862420
так счета арестовали за бугром- как покупать ? на что?
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ySS
1658862892
Интерсно, Канчельскис говорит о ком-нибудь кроме Спартака или остальное никого не интересует)
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JTherry
1658863659
"...скандальное ток-шоу для домохозяек - одни сплетни и грязь..." ...канчельскис самокритичен: сбежавшая "бывшая" к Стасу Михайлову - "одни сплетни и грязь", так деградировал, что не смог ничего купить барышне - позор, семейное ток-шоу...
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шахта Заполярная
1658864709
Это ты похожь на скандальну бабку сплетницу с рынка или со скамейки возле подъезда. Собираешь все сплетни по интернету, ты еще у "бармалейки" поинтересуйся, тот тебе про Спартак еще на пару томов наговорит.
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