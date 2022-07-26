Канчельскис: «В «Спартаке» одни сплетни и грязь. Бездарное руководство не может никого купить»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о трансферах «Спартака».

«Спартак» деградирует все сильнее. То, что клуб не может позволить себе никого купить, – позор. В этом виновато бездарное руководство клуба. Похоже весь бюджет ушел на подарки Зареме.

Федун уходит? Видимо клуб совсем в плачевном состоянии. Он уже ничего не в силах поделать. На сегодняшний день красно-белые напоминают скандальное ток-шоу для домохозяек — одни сплетни и грязь», – сказал Канчельскис.