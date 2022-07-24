Канчельскис – «Спартаку»: «Дайте шанс Мостовому! Вы боитесь, что ли?»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис предложил «Спартаку» назначить главным тренером экс-полузащитника команды Александра Мостового.

«Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде все было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности. Никаких сомнений. У Александра не возникло бы абсолютно никаких проблем. Если захочет, потом и тренерскую лицензию получит.

Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс! Вы чего, боитесь, что ли? Правильно, потому что там работают дилетанты и жулики. Они не дают Александру проявить себя на месте главного тренера. Бояться этого. А чего боятся? Не понимаю. Лично я думаю, что будет не хуже, а, может, даже и лучше, чем сейчас», – сказал Канчельскис.