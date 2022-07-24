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    Канчельскис – «Спартаку»: «Дайте шанс Мостовому! Вы боитесь, что ли?»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис предложил «Спартаку» назначить главным тренером экс-полузащитника команды Александра Мостового.

    «Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде все было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности. Никаких сомнений. У Александра не возникло бы абсолютно никаких проблем. Если захочет, потом и тренерскую лицензию получит.

    Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс! Вы чего, боитесь, что ли? Правильно, потому что там работают дилетанты и жулики. Они не дают Александру проявить себя на месте главного тренера. Бояться этого. А чего боятся? Не понимаю. Лично я думаю, что будет не хуже, а, может, даже и лучше, чем сейчас», – сказал Канчельскис.

    • Экс-футболист Мостовой закончил карьеру в 2005 году.
    • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
    • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Сегодня, 14:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +616

      Solist345345 4 минуты назад

      Вы чё, вместе бухаете? И за очередной бутылочкой он попросил тебя пропиарить его?!

      0
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      Рейтинг: +3801

      raritet 14 минут назад

      Зачем Мостовой , когда Спартак уже в лидерах.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      fakeid 30 минут назад

      зачем рыжего менять на лохматого?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1213

      alefreddy 32 минуты назад

      пока и без него неплохо с новым тренером

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