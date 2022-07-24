Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис – «Спартаку»: «Дайте шанс Мостовому! Вы боитесь, что ли?»

Канчельскис – «Спартаку»: «Дайте шанс Мостовому! Вы боитесь, что ли?»

24 июля 2022, 14:09
13

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис предложил «Спартаку» назначить главным тренером экс-полузащитника команды Александра Мостового.

«Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде все было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности. Никаких сомнений. У Александра не возникло бы абсолютно никаких проблем. Если захочет, потом и тренерскую лицензию получит.

Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс! Вы чего, боитесь, что ли? Правильно, потому что там работают дилетанты и жулики. Они не дают Александру проявить себя на месте главного тренера. Бояться этого. А чего боятся? Не понимаю. Лично я думаю, что будет не хуже, а, может, даже и лучше, чем сейчас», – сказал Канчельскис.

  • Экс-футболист Мостовой закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

Еще по теме:
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 1
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо» 1
Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Мостовой Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1658661130
пока и без него неплохо с новым тренером
Ответить
raritet
1658662199
Зачем Мостовой , когда Спартак уже в лидерах.
Ответить
Solist345345
1658662827
Вы чё, вместе бухаете? И за очередной бутылочкой он попросил тебя пропиарить его?!
Ответить
JTherry
1658663979
Канчельскису с его "вредными советами" пора бы самому потренировать, хотя бы Новбахор какой-нибудь, видно же что зависть гложет...
Ответить
crf575757
1658664074
Не,ну я уважал Канчельскиса, но теперь, после предложения поставить главным тренером СПАРТАКА этого недоумка, который только и может исходить дикой завистью к КАРПИНУ, который абсолютный ноль сейчас в футбольных комментариях (противно их читать!), я ПЕРЕСТАЛ УВАЖАТЬ КАНЧЕЛЬСКИСА - такой же пи......!!
Ответить
Vitaga
1658665856
сколько лет дают шансы всяким ноунеймам и мошенникам. сколько можно? Мостовой такой же. как тренер полный ноль. зачем нужны эти грабли?
Ответить
derrik2000
1658668501
А почему бы и не дать Мостовому шанс??? Конечно нужно ДАТЬ!!! НО! Пусть сначала будет успешным, с результатами и ИГРОЙ, ГТ во 2-й лиге. Годика, эдак, два. Затем, если пригласят, конечно, или выйдет из 2-й лиги в 1-ю со своей командой, сезона два там. Ну, чтобы успешно: с ИГРОЙ и результатом. А потом можно будет и рассматривать как ГТ Спартака.
Ответить
NewLife
1658672416
"Дайте шанс Мостовому!" - Канчельских. Бомбардир, дайте шанс нормальному общению на сайте, уберите этих двух провокаторов, прислуживающих желтым помойкам и хейтерам Спартака.
Ответить
nik55
1658681588
Канчельскис ты такой же не далекий как и Мостовой
Ответить
k611
1658686182
Для начала Мостовому нужно получить тренерскую лицензию и потренировать команды 2-й и 1-й лиг. Нужен опыт, а его нет.
Ответить
Главные новости
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
2
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
1
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
1
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
8
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
3
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
2
Все новости
Все новости
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
2
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
8
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
3
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
2
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
1
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
12
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
11
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+