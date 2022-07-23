«Барселона» отказалась от подписания Роналду

Еще один клуб утратил интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Как пишет Sky Sports со ссылкой на Mirror, «Барселона» решила не подписывать 37-летнего футболиста.
Португалец сейчас находится в Лиссабоне и ждет указаний от своего агента Жорже Мендеша.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: Sky Sports