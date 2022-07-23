«Барселона» отказалась от подписания Роналду

Еще один клуб утратил интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как пишет Sky Sports со ссылкой на Mirror, «Барселона» решила не подписывать 37-летнего футболиста.

Португалец сейчас находится в Лиссабоне и ждет указаний от своего агента Жорже Мендеша.