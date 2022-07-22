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  • Ла Лига через суд потребовала аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Ла Лига через суд потребовала аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ»

22 июля 2022, 21:43
4

Испанская Ла Лига обратилась в суд с целью аннулировать новый контракт нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ». В Испании считают, что он заключен в нарушение норм финансового фэйр-плей.

Рассмотрением дела займется Административный суд Парижа.

Вместе с тем Ла Лига потребовала отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG), который в июне постановил, что не имеет претензий к «ПСЖ» в части финансовой отчетности.

  • Соглашение Мбаппе и «ПСЖ» было заключено в мае и действует до 2025 года.
  • На игрока претендовал «Реал».
  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

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Источник: RMC Sport
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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серега кашин
1658517102
все им неймется
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Lipatoff
1658551916
Тебас оно тебе надо?!)))
Ответить
Maxi_7
1658561310
Тебас красава, гаси их!
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Максим2712
1660803144
Ла Лига смешная. Думает, что после такой подлянки Мбаппе к ним перейдёт. Он скорее в Апл тогда уедет
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