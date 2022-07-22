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    Ла Лига через суд потребовала аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ»

    Испанская Ла Лига обратилась в суд с целью аннулировать новый контракт нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ». В Испании считают, что он заключен в нарушение норм финансового фэйр-плей.

    Рассмотрением дела займется Административный суд Парижа.

    Вместе с тем Ла Лига потребовала отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG), который в июне постановил, что не имеет претензий к «ПСЖ» в части финансовой отчетности.

    • Соглашение Мбаппе и «ПСЖ» было заключено в мае и действует до 2025 года.
    • На игрока претендовал «Реал».
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

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    Источник: RMC Sport

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