Ла Лига через суд потребовала аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Испанская Ла Лига обратилась в суд с целью аннулировать новый контракт нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ». В Испании считают, что он заключен в нарушение норм финансового фэйр-плей.
Рассмотрением дела займется Административный суд Парижа.
Вместе с тем Ла Лига потребовала отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG), который в июне постановил, что не имеет претензий к «ПСЖ» в части финансовой отчетности.
- Соглашение Мбаппе и «ПСЖ» было заключено в мае и действует до 2025 года.
- На игрока претендовал «Реал».
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
Источник: RMC Sport