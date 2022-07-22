Ла Лига через суд потребовала аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Испанская Ла Лига обратилась в суд с целью аннулировать новый контракт нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ». В Испании считают, что он заключен в нарушение норм финансового фэйр-плей.

Рассмотрением дела займется Административный суд Парижа.

Вместе с тем Ла Лига потребовала отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG), который в июне постановил, что не имеет претензий к «ПСЖ» в части финансовой отчетности.