Где смотреть «Краснодар» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 23 июля

«Краснодар» и «Спартак» сыграют в матче 2-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 23 июля.
- Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе ФК «Краснодар».
- Начало – в 20:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Спартак
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 19:55 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Краснодар – Спартак
- Победа «Краснодара» – 3.00
- Ничья – 3.55
- Победа «Спартака» – 2.33
Источник: Бомбардир.ру