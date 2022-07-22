В «Пари НН» объяснили, почему клуб не подпишет Дзюбу

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, что нижегородский клуб неспособен удовлетворить требования по зарплате экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба – это очень профессиональный, хороший нападающий, который усилит почти любой клуб российской Премьер-лиги.

Но на сегодняшний день его финансовые запросы для нас неподъемны», – заявил Измайлов.