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    В «Пари НН» объяснили, почему клуб не подпишет Дзюбу

    Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, что нижегородский клуб неспособен удовлетворить требования по зарплате экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Дзюба – это очень профессиональный, хороший нападающий, который усилит почти любой клуб российской Премьер-лиги.

    Но на сегодняшний день его финансовые запросы для нас неподъемны», – заявил Измайлов.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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    Источник: «Р-Спорт»

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