В «Пари НН» объяснили, почему клуб не подпишет Дзюбу

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, что нижегородский клуб неспособен удовлетворить требования по зарплате экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Дзюба – это очень профессиональный, хороший нападающий, который усилит почти любой клуб российской Премьер-лиги.
Но на сегодняшний день его финансовые запросы для нас неподъемны», – заявил Измайлов.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.
Источник: «Р-Спорт»