«Нам важнее сохранить суверенитет или посмотреть реакцию петухов из Европы?». Широков призвал включить Крым в РФС

Бывший игрок сборной России Роман Широков призвал включить Крым в российскую футбольную семью. Это запрещают регламенты УЕФА.

– Крым в составе России восемь лет, мы все время что-то нянчимся. Говорим, что нас вернут через два года в еврокубки – и давайте Крым не принимать…

Давайте не будем принимать Донецк, Луганск, Херсон. И давайте будем смотреть на это ЛГБТ-сообщество, что оно нам скажет.

– Если принимаем Крым, еврокубков не будет.

– Так нам что важнее – сохранить суверенитет или посмотреть, что нам скажут какие-то петухи из Европы? Мне кажется, что первое. В этой парадигме и надо действовать.