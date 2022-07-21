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«Нам важнее сохранить суверенитет или посмотреть реакцию петухов из Европы?». Широков призвал включить Крым в РФС

Бывший игрок сборной России Роман Широков призвал включить Крым в российскую футбольную семью. Это запрещают регламенты УЕФА.

– Крым в составе России восемь лет, мы все время что-то нянчимся. Говорим, что нас вернут через два года в еврокубки – и давайте Крым не принимать…

Давайте не будем принимать Донецк, Луганск, Херсон. И давайте будем смотреть на это ЛГБТ-сообщество, что оно нам скажет.

– Если принимаем Крым, еврокубков не будет.

– Так нам что важнее – сохранить суверенитет или посмотреть, что нам скажут какие-то петухи из Европы? Мне кажется, что первое. В этой парадигме и надо действовать.

  • В Крыму проводится свой футбольный чемпионат.
  • «Таврия» из Симферополя – 1-й чемпион Украины.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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Источник: «РБ Спорт»

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