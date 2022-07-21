«Как ты с такими трупами выигрываешь?». Аршавин – о работе Кержакова в «Пари НН»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что результаты «Пари НН» под руководством Александра Кержакова превзошли его ожидания.

Команда стала 11-й в дебютном сезоне РПЛ.

Несмотря на это, нижегородский клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.

Вместо него назначили Михаила Галактионова.

«Кержаков оставил команду в РПЛ даже без стыков. С таким-то составом. Мне кажется, его уход не совсем спортивное решение. Я думал, что он вылетит.

Даже в течение сезона звонил ему: «Керж, как ты с такими трупами еще у кого-то выигрываешь?». Он же никогда не опускался в зону вылета. Всегда шел на 10-12-м местах. Молодец! Для меня это было удивительно.

Безусловно, Кержаков переживает из-за ухода из «Нижнего Новгорода». Конечно, он мне не плачется. Мы просто обсудили ситуацию, он сказал, что ушел, на этом все. Но я думаю, что он переживает.

Керж любит футбол и хочет работать. Он добился результата в «Томи», где до него было все не очень хорошо. Смог собрать команду. Потом выполнил задачу в «Нижнем Новгороде». Пока в его резюме два плюсика», – считает Аршавин.