«Как ты с такими трупами выигрываешь?». Аршавин – о работе Кержакова в «Пари НН»

Хороший тренер Кержаков. Даже удивительно. А язык у Аршавина как помело. Хуже того когда он говорит только его смех.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что результаты «Пари НН» под руководством Александра Кержакова превзошли его ожидания.
- Команда стала 11-й в дебютном сезоне РПЛ.
- Несмотря на это, нижегородский клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
- Вместо него назначили Михаила Галактионова.
«Кержаков оставил команду в РПЛ даже без стыков. С таким-то составом. Мне кажется, его уход не совсем спортивное решение. Я думал, что он вылетит.
Даже в течение сезона звонил ему: «Керж, как ты с такими трупами еще у кого-то выигрываешь?». Он же никогда не опускался в зону вылета. Всегда шел на 10-12-м местах. Молодец! Для меня это было удивительно.
Безусловно, Кержаков переживает из-за ухода из «Нижнего Новгорода». Конечно, он мне не плачется. Мы просто обсудили ситуацию, он сказал, что ушел, на этом все. Но я думаю, что он переживает.
Керж любит футбол и хочет работать. Он добился результата в «Томи», где до него было все не очень хорошо. Смог собрать команду. Потом выполнил задачу в «Нижнем Новгороде». Пока в его резюме два плюсика», – считает Аршавин.