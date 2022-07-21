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  • «Как ты с такими трупами выигрываешь?». Аршавин – о работе Кержакова в «Пари НН»

«Как ты с такими трупами выигрываешь?». Аршавин – о работе Кержакова в «Пари НН»

21 июля 2022, 12:44
12

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что результаты «Пари НН» под руководством Александра Кержакова превзошли его ожидания.

  • Команда стала 11-й в дебютном сезоне РПЛ.
  • Несмотря на это, нижегородский клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

«Кержаков оставил команду в РПЛ даже без стыков. С таким-то составом. Мне кажется, его уход не совсем спортивное решение. Я думал, что он вылетит.

Даже в течение сезона звонил ему: «Керж, как ты с такими трупами еще у кого-то выигрываешь?». Он же никогда не опускался в зону вылета. Всегда шел на 10-12-м местах. Молодец! Для меня это было удивительно.

Безусловно, Кержаков переживает из-за ухода из «Нижнего Новгорода». Конечно, он мне не плачется. Мы просто обсудили ситуацию, он сказал, что ушел, на этом все. Но я думаю, что он переживает.

Керж любит футбол и хочет работать. Он добился результата в «Томи», где до него было все не очень хорошо. Смог собрать команду. Потом выполнил задачу в «Нижнем Новгороде». Пока в его резюме два плюсика», – считает Аршавин.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Аршавин Андрей Кержаков Александр
Комментарии (12)
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серега кашин
1658398830
а вы вупустите своих из академии и тоже обосретесь
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DOCTOR PENALTY
1658399228
Если Керж хочет быть тренером, то пусть поймёт, что он не великий и немного поработает над своим характером.
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Enter2006
1658399569
Шаве пора к психиатру, как игроков целого клуба можно называть "трупами"? Видимо когда в Англии бухал мозг безвозвратно был потерян... Отсюда и резкий спад в карьере, и потеря семьи, и потеря самого английского клуба и общая еппанутость. А ведь был хорошим игроком когда-то...
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Красногорск_Фан
1658401896
Хороший тренер Кержаков. Даже удивительно. А язык у Аршавина как помело. Хуже того когда он говорит только его смех.
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