Гаранин: «Задача – чтобы игроки «Сочи» нам поверили. Для них мы что-то неизвестное, из низших лиг»

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин поговорил о начале работы в РПЛ – новом для себя вызове в карьере.

«Основная задача – чтобы футболисты поверили нам, потому что мы для них что-то новое, неизвестное, мы были в лигах ниже уровнем. Тут задача, чтобы они увидели, что мы помощники для них, чтобы друг другу помогали.

Важно, чтобы футболисты нам поверили, что мы что-то можем. Что для этого нужно? Работать, объяснять, тренировочный процесс, упражнения, почему, зачем хотим это, то. Тренерский штаб может стукнуть кулаком по столу. Для нас это самый последний способ донести информацию.

Повысить голос в раздевалке? Иногда бывают эпизоды, когда это нужно сделать. Один раз футболисты в игре стали друг другу предъявлять претензии. Во время матча ничего не сказал, а в раздевалке (отреагировал) очень жестко», – сказал Гаранин.