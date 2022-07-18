Френки де Йонг готов перейти в «Баварию», но при одном условии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не хочет играть в АПЛ, но у него есть еще один вариант продолжения карьеры.
25-летнего футболиста привлекает возможность перейти в «Баварию».
Голландцу нравится стиль игры команды и Бундеслиги в целом, а также амбиции мюнхенцев в Лиге чемпионов и близость Германии к Нидерландам.
Де Йонг готов рассмотреть предложение «Баварии», если клуб завершит трансфер Матейса де Лигта – его друга и экс-партнера по «Аяксу».
- Хавбек выступает за «Барсу» с лета 2019 года.
- В прошлом сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
Источник: Sport.es