Френки де Йонг готов перейти в «Баварию», но при одном условии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не хочет играть в АПЛ, но у него есть еще один вариант продолжения карьеры.

25-летнего футболиста привлекает возможность перейти в «Баварию».

Голландцу нравится стиль игры команды и Бундеслиги в целом, а также амбиции мюнхенцев в Лиге чемпионов и близость Германии к Нидерландам.

Де Йонг готов рассмотреть предложение «Баварии», если клуб завершит трансфер Матейса де Лигта – его друга и экс-партнера по «Аяксу».