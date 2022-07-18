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Френки де Йонг готов перейти в «Баварию», но при одном условии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не хочет играть в АПЛ, но у него есть еще один вариант продолжения карьеры.

25-летнего футболиста привлекает возможность перейти в «Баварию».

Голландцу нравится стиль игры команды и Бундеслиги в целом, а также амбиции мюнхенцев в Лиге чемпионов и близость Германии к Нидерландам.

Де Йонг готов рассмотреть предложение «Баварии», если клуб завершит трансфер Матейса де Лигта – его друга и экс-партнера по «Аяксу».

  • Хавбек выступает за «Барсу» с лета 2019 года.
  • В прошлом сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.

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Источник: Sport.es

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