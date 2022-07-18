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  • «Это неспортивное решение». Аршавин – об отказе «Пари НН» продлевать контракт с Кержаковым

«Это неспортивное решение». Аршавин – об отказе «Пари НН» продлевать контракт с Кержаковым

18 июля 2022, 08:47
2

Андрей Аршавин считает, что его экс-одноклубник по «Зениту» Александр Кержаков заслуживал остаться на посту главного тренера «Пари НН».

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

«Честно, он много не объяснял. Просто сказал, что контракт с ним не продлевают, все. Думаю, что он расстроен и опечален.

На мой взгляд, это неспортивное решение. Хотя у меня с руководством «Пари НН» тоже нормальные отношения.

Команда поменялась, если мы говорим о «Нижнем Новгороде». Достаточно неплохо выступили на Кубке PARI Премьер.

Посмотрим, как Галактионов будет работать с командой, мне кажется, она усилилась. Будет проще сохранить место, чем в прошлом году», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Аршавин Андрей Кержаков Александр
Комментарии (2)
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Enter2006
1658126528
Так берите Сашу обратно в Газпрём, в чём проблема то Андрюша? ) "Это ваши проблемы!" ))
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Krics
1658145527
о каком таком "не спортивное решение" идёт речь?
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