Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

«Это неспортивное решение». Аршавин – об отказе «Пари НН» продлевать контракт с Кержаковым

Андрей Аршавин считает, что его экс-одноклубник по «Зениту» Александр Кержаков заслуживал остаться на посту главного тренера «Пари НН».

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

«Честно, он много не объяснял. Просто сказал, что контракт с ним не продлевают, все. Думаю, что он расстроен и опечален.

На мой взгляд, это неспортивное решение. Хотя у меня с руководством «Пари НН» тоже нормальные отношения.

Команда поменялась, если мы говорим о «Нижнем Новгороде». Достаточно неплохо выступили на Кубке PARI Премьер.

Посмотрим, как Галактионов будет работать с командой, мне кажется, она усилилась. Будет проще сохранить место, чем в прошлом году», – сказал Аршавин.

Новости по теме
Аршавин: «У «Зенита» нет денег на Захаряна. Возьмем его, когда подешевеет» 14
Аршавин: «Все рады, что «Зенит» не с 1-го тура на 1-м месте» 7
Аршавин: «В 90-е «Спартак» обыгрывал всех, кроме «Зенита» 58
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:47
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +16422

    Cleaner 22 минуты назад

    Это НЕ Аршавина УМА ДЕЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3706

    Enter2006 2 часа назад

    Так берите Сашу обратно в Газпрём, в чём проблема то Андрюша? ) "Это ваши проблемы!" ))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11