«Это неспортивное решение». Аршавин – об отказе «Пари НН» продлевать контракт с Кержаковым

Андрей Аршавин считает, что его экс-одноклубник по «Зениту» Александр Кержаков заслуживал остаться на посту главного тренера «Пари НН».

«Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.

Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.

Вместо него назначили Михаила Галактионова.

«Честно, он много не объяснял. Просто сказал, что контракт с ним не продлевают, все. Думаю, что он расстроен и опечален.

На мой взгляд, это неспортивное решение. Хотя у меня с руководством «Пари НН» тоже нормальные отношения.

Команда поменялась, если мы говорим о «Нижнем Новгороде». Достаточно неплохо выступили на Кубке PARI Премьер.

Посмотрим, как Галактионов будет работать с командой, мне кажется, она усилилась. Будет проще сохранить место, чем в прошлом году», – сказал Аршавин.