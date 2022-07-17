Кан: «Не уверен, что подписание Роналду стало бы правильным сигналом для клуба и Бундеслиги»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан сообщил, что клуб не будет подписывать форварда Криштиану Роналду.

«Я люблю Криштиану Роналду, фантастического игрока, но у каждого клуба есть своя философия, и я не уверен, что его подписание стало бы правильным сигналом для «Баварии» и Бундеслиги.

Такой шаг не совсем соответствует нашим представлениям», – сказал Кан.