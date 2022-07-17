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Кан: «Не уверен, что подписание Роналду стало бы правильным сигналом для клуба и Бундеслиги»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан сообщил, что клуб не будет подписывать форварда Криштиану Роналду.

«Я люблю Криштиану Роналду, фантастического игрока, но у каждого клуба есть своя философия, и я не уверен, что его подписание стало бы правильным сигналом для «Баварии» и Бундеслиги.

Такой шаг не совсем соответствует нашим представлениям», – сказал Кан.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения.
  • Контракт 37-летнего форварда с клубом истекает через год.
  • Португалец не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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