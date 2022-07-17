Кан: «Не уверен, что подписание Роналду стало бы правильным сигналом для клуба и Бундеслиги»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан сообщил, что клуб не будет подписывать форварда Криштиану Роналду.
«Я люблю Криштиану Роналду, фантастического игрока, но у каждого клуба есть своя философия, и я не уверен, что его подписание стало бы правильным сигналом для «Баварии» и Бундеслиги.
Такой шаг не совсем соответствует нашим представлениям», – сказал Кан.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения.
- Контракт 37-летнего форварда с клубом истекает через год.
- Португалец не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.
Источник: твиттер Фабрицио Романо