Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

Журова: «Широков получил Fan ID? Избиение судьи – это одно, нарушение порядка – другое. Каждый может оступиться»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков получил паспорт болельщика (Fan ID).

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему Широкову дали паспорт, несмотря на инцидент 2020 года, когда он избил на поле арбитра.

– Точно ли идея Fan ID – обезопасить посещение футбольных матчей?

– Мы же не можем лишить людей возможности посещать матчи на всю жизнь. Даже если человек сидел в тюрьме, это же не значит, что он не может работать, и его никуда приглашать нельзя. Есть всему предел. Избиение судьи – одно дело, а нарушение порядка и представление опасности для большого количества людей на стадионе – это другие вещи.

– Инцидент с участием Широкова произошел непосредственно на стадионе, пусть и небольшом.

– Я понимаю, но это их разборка. Поспорить, потолкаться с судьей. Давайте теперь не будем допускать Зинедина Зидана на стадион. Если два болельщика подерутся на трибуне, это не будет являться поводом для запрета посещения стадиона.

– То есть нарушения должны носить массовый характер?

– Скорее всего. МВД будет само принимать решение, какие нарушения являются опасными, а какие – нет.

– Учитывая подобный прецедент, будете ли вы чувствовать себя на стадионе в безопасности?

– И что? Я и с Зиданом не должна рядом находиться из-за опасений, что он меня изобьет? Каждый человек может оступиться, к обычным болельщикам это тоже относится.

  • Использование Fan ID с начала сезона-2022/23 будет обязательным для посещения 5 стадионов: «Екатеринбург Арены», «Нижнего Новгорода», «Ростов Арены», «Солидарность Арены» (Самара) и «Фишта» (Сочи).
  • За избиение судьи Широков получил 100 часов общественных работ.
  • Широков – бронзовый призер Евро-2008.

Новости по теме
Широков вернулся на «Матч ТВ» после двухлетнего отстранения 5
Широков: «Я гений? А то!» 17
Широков: «Всегда приятно забивать «Спартаку» 1
Источник: «Спорт день за днем»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.07.2022 21:27
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +1780

    Vitaga 44 минуты назад

    удар в лицо и пинок по лежащему судье - эта красивая но очень глупая женщина называет потолкаться? ппц у нас депутаты. ГУЛАГ плачет. Колыма ждет)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22954

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    И это депутат ГД! Журова, как не стыдно, это даже не Д в О й Н ы Е, а тройные стандарты. (((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16460

    житель СПб 2 часа назад

    Это не называется оступиться. Это называется преступление. И то, что именно Журова защищает Широкова - очень показательно.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +49

    НикКин 2 часа назад

    у нас только болельщикам нельзя на стадион а так преступники футбол играют такие как промес широков получил фан айди а ты нормальный болельщик забудь про футбол

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3267

    lordmrv > НикКин 2 часа назад

    В одну корзину Промеса и Широкова не клади.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +49

    НикКин > lordmrv 2 часа назад

    а широкову надо было ножиком судью порезать прости забыл промес преступник как и широков

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11