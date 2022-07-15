Журова: «Широков получил Fan ID? Избиение судьи – это одно, нарушение порядка – другое. Каждый может оступиться»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков получил паспорт болельщика (Fan ID).

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему Широкову дали паспорт, несмотря на инцидент 2020 года, когда он избил на поле арбитра.

– Точно ли идея Fan ID – обезопасить посещение футбольных матчей?

– Мы же не можем лишить людей возможности посещать матчи на всю жизнь. Даже если человек сидел в тюрьме, это же не значит, что он не может работать, и его никуда приглашать нельзя. Есть всему предел. Избиение судьи – одно дело, а нарушение порядка и представление опасности для большого количества людей на стадионе – это другие вещи.

– Инцидент с участием Широкова произошел непосредственно на стадионе, пусть и небольшом.

– Я понимаю, но это их разборка. Поспорить, потолкаться с судьей. Давайте теперь не будем допускать Зинедина Зидана на стадион. Если два болельщика подерутся на трибуне, это не будет являться поводом для запрета посещения стадиона.

– То есть нарушения должны носить массовый характер?

– Скорее всего. МВД будет само принимать решение, какие нарушения являются опасными, а какие – нет.

– Учитывая подобный прецедент, будете ли вы чувствовать себя на стадионе в безопасности?

– И что? Я и с Зиданом не должна рядом находиться из-за опасений, что он меня изобьет? Каждый человек может оступиться, к обычным болельщикам это тоже относится.