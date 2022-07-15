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  • Журова: «Широков получил Fan ID? Избиение судьи – это одно, нарушение порядка – другое. Каждый может оступиться»

Журова: «Широков получил Fan ID? Избиение судьи – это одно, нарушение порядка – другое. Каждый может оступиться»

15 июля 2022, 21:27
10

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков получил паспорт болельщика (Fan ID).

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему Широкову дали паспорт, несмотря на инцидент 2020 года, когда он избил на поле арбитра.

– Точно ли идея Fan ID – обезопасить посещение футбольных матчей?

– Мы же не можем лишить людей возможности посещать матчи на всю жизнь. Даже если человек сидел в тюрьме, это же не значит, что он не может работать, и его никуда приглашать нельзя. Есть всему предел. Избиение судьи – одно дело, а нарушение порядка и представление опасности для большого количества людей на стадионе – это другие вещи.

– Инцидент с участием Широкова произошел непосредственно на стадионе, пусть и небольшом.

– Я понимаю, но это их разборка. Поспорить, потолкаться с судьей. Давайте теперь не будем допускать Зинедина Зидана на стадион. Если два болельщика подерутся на трибуне, это не будет являться поводом для запрета посещения стадиона.

– То есть нарушения должны носить массовый характер?

– Скорее всего. МВД будет само принимать решение, какие нарушения являются опасными, а какие – нет.

– Учитывая подобный прецедент, будете ли вы чувствовать себя на стадионе в безопасности?

– И что? Я и с Зиданом не должна рядом находиться из-за опасений, что он меня изобьет? Каждый человек может оступиться, к обычным болельщикам это тоже относится.

  • Использование Fan ID с начала сезона-2022/23 будет обязательным для посещения 5 стадионов: «Екатеринбург Арены», «Нижнего Новгорода», «Ростов Арены», «Солидарность Арены» (Самара) и «Фишта» (Сочи).
  • За избиение судьи Широков получил 100 часов общественных работ.
  • Широков – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (10)
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НикКин
1657910073
у нас только болельщикам нельзя на стадион а так преступники футбол играют такие как промес широков получил фан айди а ты нормальный болельщик забудь про футбол
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житель СПб
1657910786
Это не называется оступиться. Это называется преступление. И то, что именно Журова защищает Широкова - очень показательно.
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DOCTOR PENALTY
1657915768
И это депутат ГД! Журова, как не стыдно, это даже не Д в О й Н ы Е, а тройные стандарты. (((
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Vitaga
1657917058
удар в лицо и пинок по лежащему судье - эта красивая но очень глупая женщина называет потолкаться? ппц у нас депутаты. ГУЛАГ плачет. Колыма ждет)
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Александр.Т.
1657943443
****** она спалилась,что фан айды это не для безопасности предумали, что мешает широкоиу еще оаз сорваться и ударить кого-то?
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Play
1657948764
Хах, страна контрастов, избиение человека не равно нарушению правопорядка. То есть одного будут пускать на стадион со статьёй за побои, а другого не будут пускать за то, что крикнул Дзюба - п***рас.
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