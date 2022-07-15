Иванов рассказал, что мешает «Уралу» подписать Дзюбу

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в клуб из Екатеринбурга.
– Дзюба так пока и не нашел себе новую команду и тренируется с «Рубином». Не хотите позвонить ему и пригласить в «Урал»?
– Честно? Не было такой мысли.
– Почему?
– Читал, что у него есть варианты в Турции, еще где-то.
– Но там не сложилось.
– Все равно – мы не потянем его зарплату. Поэтому я ему и не звонил.
– Но у вас же играли и Павлюченко, и Погребняк. Почему бы теперь не позвать Дзюбу?
– Паша и Рома нам помогли. Благодарен им. Но что касается Дзюбы, не думаю, что он дал бы нам положительный ответ. Так зачем время тратить?
А так – у меня нормальные с ним отношения. Считаю, такой нападающий «Уралу» бы пригодился. Но...
– Допускаете, что он продолжит карьеру в Первой лиге?
– Но я же не знаю всех нюансов. Наверное, у Артема есть веские причины, чтобы поддерживать форму с казанцами. Не сомневаюсь, что он найдет себе команду.
Дзюба – один из лучших российских форвардов. Не будет он играть в ФНЛ.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.