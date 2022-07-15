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Иванов рассказал, что мешает «Уралу» подписать Дзюбу

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в клуб из Екатеринбурга.

– Дзюба так пока и не нашел себе новую команду и тренируется с «Рубином». Не хотите позвонить ему и пригласить в «Урал»?

– Честно? Не было такой мысли.

– Почему?

– Читал, что у него есть варианты в Турции, еще где-то.

– Но там не сложилось.

– Все равно – мы не потянем его зарплату. Поэтому я ему и не звонил.

– Но у вас же играли и Павлюченко, и Погребняк. Почему бы теперь не позвать Дзюбу?

– Паша и Рома нам помогли. Благодарен им. Но что касается Дзюбы, не думаю, что он дал бы нам положительный ответ. Так зачем время тратить?

А так – у меня нормальные с ним отношения. Считаю, такой нападающий «Уралу» бы пригодился. Но...

– Допускаете, что он продолжит карьеру в Первой лиге?

– Но я же не знаю всех нюансов. Наверное, у Артема есть веские причины, чтобы поддерживать форму с казанцами. Не сомневаюсь, что он найдет себе команду.

Дзюба – один из лучших российских форвардов. Не будет он играть в ФНЛ.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +97040

    zigbert 2 часа назад

    Надо все же позвонить ему Григорий. Под лежачий камень вода не течет.

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