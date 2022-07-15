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Де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». «Барселона» договорилась его продать за 85 миллионов

Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, встретился с руководством «Манчестер Юнайтед».

В ходе общения представитель голландца дал понять, что его клиент не собирается переезжать на «Олд Траффорд».

Агент попросил боссов «МЮ» перестать оказывать давление на футболиста и не тратить время впустую.

При этом клубы уже полностью согласовали трансфер хавбека за 75+10 миллионов евро.

  • В прошлом сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
  • Он выступает за «Барсу» с лета 2019 года.

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Источник: Sport.es

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