Де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». «Барселона» договорилась его продать за 85 миллионов

Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, встретился с руководством «Манчестер Юнайтед».

В ходе общения представитель голландца дал понять, что его клиент не собирается переезжать на «Олд Траффорд».

Агент попросил боссов «МЮ» перестать оказывать давление на футболиста и не тратить время впустую.

При этом клубы уже полностью согласовали трансфер хавбека за 75+10 миллионов евро.