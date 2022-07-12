Червиченко назвал две причины, почему клубы не хотят подписывать Дзюбу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил, почему клубы не хотят заключать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.
«Может ли Дзюба остаться в «Рубине», если не найдeт себе клуб? Смотря какой контракт предложит «Рубин». Казанцы могут финансово удовлетворить потребности Дзюбы, поэтому почему бы и нет.
Казань — прекрасное место, платят там достойно. Но я не уверен, что много клубов хотят Дзюбу, и на это есть две причины. Первая – финансовые запросы. Вторая – деструктивные моменты, которые Дзюба может внести вообще в любой коллектив. В Казани ему точно не дадут разгуляться», — сказал Червиченко.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард готовится к новому сезону в «Рубине».
Источник: «Чемпионат»