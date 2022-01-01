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Червиченко назвал две причины, почему клубы не хотят подписывать Дзюбу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил, почему клубы не хотят заключать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Может ли Дзюба остаться в «Рубине», если не найдeт себе клуб? Смотря какой контракт предложит «Рубин». Казанцы могут финансово удовлетворить потребности Дзюбы, поэтому почему бы и нет.

Казань — прекрасное место, платят там достойно. Но я не уверен, что много клубов хотят Дзюбу, и на это есть две причины. Первая – финансовые запросы. Вторая – деструктивные моменты, которые Дзюба может внести вообще в любой коллектив. В Казани ему точно не дадут разгуляться», — сказал Червиченко.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард готовится к новому сезону в «Рубине».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 22:04
Комментарии1
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    Рейтинг: +22947

    DOCTOR PENALTY 5 минут назад

    Изучил биографию Сайманова: Дзюба попал в хорошие руки, там у него азмунок точно не будет. )))

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