«Зенит» намерен подписать еще одного центрального защитника

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин допустил, что в клубе появится еще один новый центральный защитник.

«Сейчас есть нацеленность на защитника. Если «Зенит» найдeт хорошего левого центрального защитника, то, думаю, он будет приобретeн.

Ставка на схему с тремя центральными? Нет, почему? Я надеюсь, двух центральных хватит, чтобы играть в чемпионате России», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».