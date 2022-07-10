«Зенит» намерен подписать еще одного центрального защитника

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин допустил, что в клубе появится еще один новый центральный защитник.
«Сейчас есть нацеленность на защитника. Если «Зенит» найдeт хорошего левого центрального защитника, то, думаю, он будет приобретeн.
Ставка на схему с тремя центральными? Нет, почему? Я надеюсь, двух центральных хватит, чтобы играть в чемпионате России», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
- Этим летом «Зенит» уже купил центрального защитника – Родригао из «Сочи».
- Всего в команде сейчас 4 центральных защитника: Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Родригао и Нуралы Алип.
- «Зенит» накануне выиграл Суперкубок России – 7-й для себя.
Источник: «Чемпионат»