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«Зенит» намерен подписать еще одного центрального защитника

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин допустил, что в клубе появится еще один новый центральный защитник.

«Сейчас есть нацеленность на защитника. Если «Зенит» найдeт хорошего левого центрального защитника, то, думаю, он будет приобретeн.

Ставка на схему с тремя центральными? Нет, почему? Я надеюсь, двух центральных хватит, чтобы играть в чемпионате России», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11157

    Алексей З 1 час назад

    Сводки по трансферам из Зенита , как из дурдома.
    Два состава , игроки сб.России сидят на лавке , в еврокубках не играют, куда вам столько игроков ?
    Понятно , что трансферы ( хоть кого) нужны ,чтобы официально из кассы взять некоторую сумму. Ребят , вы за 20 лет ещё не наворовались. И ртом и жопой народное достояние доите.
    Когда же вы нажрётесь ?

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    Рейтинг: +16514

    paracetamol > Алексей З 11 минут назад

    Зато в свинарнике все отлично! Свинок регулярно отправляют на мясокомбинат, покупают поросят и доращивают на сало!

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