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  • Абаскаль: «Спартак» не должен расстраиваться поражению от «Зенита». Оно нас усилит»

Абаскаль: «Спартак» не должен расстраиваться поражению от «Зенита». Оно нас усилит»

10 июля 2022, 07:56
26

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мыслями после разгрома от «Зенита» в матче за Суперкубок России (0:4).

«Мы должны принять поражение, но ни в коем случае не расстраиваться. Это часть процесса. Мы должны идти вперeд. Уже завтра нужно с поднятой головой работать дальше. Такие поражения ни в коем случае не делают нас слабее, а только усиливают.

Пенальти на Антоне Зиньковском? К сожалению, я не видел этот момент. Готов ли Зиньковский играть с первых минут? Он неплохо вошeл в игру, старался, шeл один в один, что он умеет делать. Были плюсы и минусы. Ему нужно ещe добавлять в решимости и концентрации, и мы поможем ему это сделать», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

  • «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории Суперкубка России.
  • Турнир из одного матча проводится с 2003 года.
  • «Зенит» взял этот трофей 7-й раз.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (26)
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slavа0508
1657430492
Да мы уже и не расстраиваемся , не чего другого и не ждём от Федуна с Федунихой , состав всё слабее и слабее , тренеры приходят как на практику не имея опыта ,,,,если смотреть реально на вещи Спартак сейчас клуб из середины таблицы , в принципе что и показал прошедший чемпионат ,,,
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alefreddy
1657433141
селекция нужна хорошая а денег на нее нет-вот и результат
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Vitaga
1657435214
сложно конечно по одной игре судить - пока этот тренер показал себя полным нулем. никакущий и бестолковый. имея более-менее нормальный состав так бездарно слить.всю игру бегал по бровке размахивая руками и что то кричал. если не случится чуда снимут его через полчемпионата и Спартак уныло будет на 7-9 месте
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paracetamol
1657436167
Чем больше нас пипдят, тем сильнее Спердяк - сказал Абоссаль!
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Plyash
1657437300
Абаскаль явно не успел познакомиться с составом,и это не удивительно.Думаю,что Зеньковский и Шамар могли спокойно выйти в старте.Для таких случаев всегда существовал второй тренер,который знал оптимальный состав при гл.тренере,хоть и ушедшем,но состав всё же заигранный.Но и здесь увы по понятной причине.Но всё начальные минут 25-ть внушают оптимизм,да и не достающие вернутся,будем надеяться.Ищущий,да обрящет.Всем удачи.
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NewLife
1657439522
Пустой треп. Тренер изначально не выставил сильнейший состав, а теперь морочит голову. Центр поля опять провален.
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maygli
1657554307
Но надо признать: 1 - отсутствие голов, говорит об отсутствии хорошего напа; 2 - количество пропущенных голов, говорит о плохой защите. Вывод: надо искать хотя бы одного классного нападающего и укреплять защиту качественными игроками. Эти показали свой максимум ни хорошо, ни плохо. Старались изо всех сил.
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