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Абаскаль: «Спартак» не должен расстраиваться поражению от «Зенита». Оно нас усилит»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мыслями после разгрома от «Зенита» в матче за Суперкубок России (0:4).

«Мы должны принять поражение, но ни в коем случае не расстраиваться. Это часть процесса. Мы должны идти вперeд. Уже завтра нужно с поднятой головой работать дальше. Такие поражения ни в коем случае не делают нас слабее, а только усиливают.

Пенальти на Антоне Зиньковском? К сожалению, я не видел этот момент. Готов ли Зиньковский играть с первых минут? Он неплохо вошeл в игру, старался, шeл один в один, что он умеет делать. Были плюсы и минусы. Ему нужно ещe добавлять в решимости и концентрации, и мы поможем ему это сделать», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

  • «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории Суперкубка России.
  • Турнир из одного матча проводится с 2003 года.
  • «Зенит» взял этот трофей 7-й раз.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +16514

    paracetamol 13 минут назад

    Чем больше нас пипдят, тем сильнее Спердяк - сказал Абоссаль!

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    Рейтинг: +1727

    Vitaga 29 минут назад

    сложно конечно по одной игре судить - пока этот тренер показал себя полным нулем. никакущий и бестолковый. имея более-менее нормальный состав так бездарно слить.всю игру бегал по бровке размахивая руками и что то кричал. если не случится чуда снимут его через полчемпионата и Спартак уныло будет на 7-9 месте

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    Рейтинг: +1114

    alefreddy 1 час назад

    селекция нужна хорошая а денег на нее нет-вот и результат

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    Рейтинг: +25722

    slavutiq70 1 час назад

    Да мы уже и не расстраиваемся , не чего другого и не ждём от Федуна с Федунихой , состав всё слабее и слабее , тренеры приходят как на практику не имея опыта ,,,,если смотреть реально на вещи Спартак сейчас клуб из середины таблицы , в принципе что и показал прошедший чемпионат ,,,

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    Рейтинг: +11157

    Алексей З > slavutiq70 1 час назад

    Ты не МЫкай, за себя отвечай.
    Посмотрим как будем играть в чемпионате, тогда и выводы сделаем.
    В прошедшем сезоне Спартак занял 1 место в подгруппе ЛЕ и выиграл Кубок России, год до этого был вторым в РПЛ.
    Вы придурки по инерции или ещё по какой причине нападаете на команду , а результаты двух последних годов только Газпрому уступают. Но тут уж , с народным ( питерским) достоянием трудно соперничать.

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