Абаскаль: «Спартак» не должен расстраиваться поражению от «Зенита». Оно нас усилит»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мыслями после разгрома от «Зенита» в матче за Суперкубок России (0:4).

«Мы должны принять поражение, но ни в коем случае не расстраиваться. Это часть процесса. Мы должны идти вперeд. Уже завтра нужно с поднятой головой работать дальше. Такие поражения ни в коем случае не делают нас слабее, а только усиливают.

Пенальти на Антоне Зиньковском? К сожалению, я не видел этот момент. Готов ли Зиньковский играть с первых минут? Он неплохо вошeл в игру, старался, шeл один в один, что он умеет делать. Были плюсы и минусы. Ему нужно ещe добавлять в решимости и концентрации, и мы поможем ему это сделать», – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».