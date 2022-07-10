«Зенит» разгромил «Спартак», Крыховяк покинул «Краснодар», арбитр сделал каминг-аут и другие новости дня

«Аль-Шабаб» объявил об аренде Крыховяка.
Бразилец Беневенуто – первый арбитр ФИФА, сделавший каминг-аут.
«Шахтер» намерен подать в суд на ФИФА.
Широков: «Я гений? А то!».
Футболиста «Реала» Вальверде ограбили на Ибице. Его жена подозревает, что им в еду подмешали наркотики.
«Спартак» – о Мартинсе на «Газпром Арене»: «Вернулся, куда и обещал». Ранее игрок писал, что скоро вернется в задницу.
«Леня, так жить нельзя». Баннер фанатов «Спартака» на матче с «Зенитом».
На матче «Зенит» – «Спартак» установлен рекорд посещаемости Суперкубка России.
Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Спартак» на «Газпром Арене» (4:0) в первом матче Абаскаля.
«Сочи» после Суперкубка изобразил «Зенит», радующегося на могиле «Спартака».
«Привет, рабы». Фанаты «Зенита» обратились к спартаковцам во время матча за Суперкубок.