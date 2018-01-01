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«Спартак» – о Мартинсе на «Газпром Арене»: «Вернулся, куда и обещал». Ранее игрок писал, что скоро вернется в задницу

«Спартак» опубликовал фото полузащитника Кристофера Мартинса на «Газпром Арене».

«Крис Мартинс вернулся, куда и обещал», – подписала кадр пресс-служба, оставив внизу «замазанный» текст.

  • На этой неделе Мартинс опубликовал пост, что скоро вернется в задницу.
  • Позже он его удалил, а пресс-служба «Спартака» объяснила пост Мартинса некорректной работой онлайн-переводчика.
  • В 19:00 по Москве начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Сегодня, 18:17
Комментарии5
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    Рейтинг: +1413

    Тазит 27 минут назад

    Какая безмозглая пресс-служба у поросей. Ведь ежу понятно, что он имел ввиду, когда это писал. Вы прям как Соловьев, который пытался перевести стрелки на Урганта, когда БГ спел про вечерних звонарей)

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    Рейтинг: +3249

    Fancyfall 53 минуты назад

    пацан сказал, пацан сделал))) молодец!

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    Рейтинг: +2458

    волчарик 55 минут назад

    В подколах друг друга есть своя изюминка,но назвать шикарнейший стадион задницей дебилизм(как и за сколько строился к футболу отношения не имеет).

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    Рейтинг: +7429

    mihail200606 1 час назад

    Лучше такие "шутки" писали после победы.. если выиграют ,конечно..

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    Рейтинг: +1350

    fakeid 1 час назад

    идиоты. надеюсь, вас сегодня 7 мячей туда затолкают.

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