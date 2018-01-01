«Спартак» – о Мартинсе на «Газпром Арене»: «Вернулся, куда и обещал». Ранее игрок писал, что скоро вернется в задницу

Какая безмозглая пресс-служба у поросей. Ведь ежу понятно, что он имел ввиду, когда это писал. Вы прям как Соловьев, который пытался перевести стрелки на Урганта, когда БГ спел про вечерних звонарей)
«Спартак» опубликовал фото полузащитника Кристофера Мартинса на «Газпром Арене».
«Крис Мартинс вернулся, куда и обещал», – подписала кадр пресс-служба, оставив внизу «замазанный» текст.
- На этой неделе Мартинс опубликовал пост, что скоро вернется в задницу.
- Позже он его удалил, а пресс-служба «Спартака» объяснила пост Мартинса некорректной работой онлайн-переводчика.
- В 19:00 по Москве начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».