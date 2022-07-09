Бердыев: «Хорошо отношусь к Слуцкому, но «Рубин» с этим составом мог не вылететь»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал вылет команды в Первую лигу.

«Сложно говорить, когда не был в команде. Я не смотрел матчи «Рубина», честно. Я не смотрю матчи, которые мне неинтересны. Я понимал ситуацию, что «Рубин» может вылететь. Ребята сидели в Сочи и подсчитывали очки, спрашивали меня: «Что думаешь, «Рубин» в середине?». Я сказал: «Внизу будет, в переходных». Не знаю, почему я тогда думал.

Я к Леониду Слуцкому хорошо отношусь как к тренеру, но с этими игроками можно было не вылететь. Да, было пару человек, которые откровенно слабы, не соответствовали РПЛ, но остаться можно было», – сказал Бердыев.