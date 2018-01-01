Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?
2 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?
3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

Бердыев: «Хорошо отношусь к Слуцкому, но «Рубин» с этим составом мог не вылететь»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал вылет команды в Первую лигу.

«Сложно говорить, когда не был в команде. Я не смотрел матчи «Рубина», честно. Я не смотрю матчи, которые мне неинтересны. Я понимал ситуацию, что «Рубин» может вылететь. Ребята сидели в Сочи и подсчитывали очки, спрашивали меня: «Что думаешь, «Рубин» в середине?». Я сказал: «Внизу будет, в переходных». Не знаю, почему я тогда думал.

Я к Леониду Слуцкому хорошо отношусь как к тренеру, но с этими игроками можно было не вылететь. Да, было пару человек, которые откровенно слабы, не соответствовали РПЛ, но остаться можно было», – сказал Бердыев.

  • Сезон Первой лиги стартует 16 июля.

Новости по теме
Тихонов: «Бердыев извинился перед Федуном? Только сильные люди могут так сделать»
Бердыев назвал Промеса «игроком с базара» 13
Бердыев: «Если Федун еще раз позовет в «Спартак», то не откажусь» 7
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11