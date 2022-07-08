Бердыев назвал Промеса «игроком с базара»

Главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев не считает уровень легионеров РПЛ высоким.
«Назовите любого легионера, который влияет на игру команды РПЛ. Кроме Кристиана Нобоа. «Зенит» – отдельная тема.
Квинси Промес? С базара идет уже. Гжегож Крыховяк – неизвестно, в каком состоянии вернулся. Я просто говорю, что почти нет легионеров в РПЛ, которые существенно влияют на игру команды», – сказал Бердыев.
- Промес забил в последних 4 матчах за «Спартак».
- Нидерландец играет в России с 2014 года (с перерывом).
- Завтра, 9 июля, «Спартак» проведет матч за Суперкубок России против «Зенита».
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»