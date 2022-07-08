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Бердыев назвал Промеса «игроком с базара»

Главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев не считает уровень легионеров РПЛ высоким.

«Назовите любого легионера, который влияет на игру команды РПЛ. Кроме Кристиана Нобоа. «Зенит» – отдельная тема.

Квинси Промес? С базара идет уже. Гжегож Крыховяк – неизвестно, в каком состоянии вернулся. Я просто говорю, что почти нет легионеров в РПЛ, которые существенно влияют на игру команды», – сказал Бердыев.

  • Промес забил в последних 4 матчах за «Спартак».
  • Нидерландец играет в России с 2014 года (с перерывом).
  • Завтра, 9 июля, «Спартак» проведет матч за Суперкубок России против «Зенита».

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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08.07.2022 23:56
Комментарии1
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    Рейтинг: +526

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Говорит физрук, всю жизнь парковавший автобус. ( Сейчас припарковал трактор) ))))))

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