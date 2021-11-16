На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать алкоголь

Хе-хе, не то что в ужасной России, где на время ЧМ-2018 выпустили специальный закон, который разрешает продажу пива на стадионах. Всё лишь для того, чтобы угодить спонсору ФИФА и ЧМ-2018 - пиву Bud.
С русскими легко и просто договорится.
С катарцами всё намного сложнее.
Демократия, будь она неладна!
Власти Катара согласовали ограничения по продаже алкоголя во время чемпионата мира.
На стадионах болельщики не смогут купить спиртные напитки, в том числе пиво.
Продавать алкоголь будет разрешено только до и после определенных матчей в регламентированных для этого местах.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.