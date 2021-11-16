На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать алкоголь

Власти Катара согласовали ограничения по продаже алкоголя во время чемпионата мира.

На стадионах болельщики не смогут купить спиртные напитки, в том числе пиво.

Продавать алкоголь будет разрешено только до и после определенных матчей в регламентированных для этого местах.