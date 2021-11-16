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На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать алкоголь

Власти Катара согласовали ограничения по продаже алкоголя во время чемпионата мира.

На стадионах болельщики не смогут купить спиртные напитки, в том числе пиво.

Продавать алкоголь будет разрешено только до и после определенных матчей в регламентированных для этого местах.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
  • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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Источник: Reuters

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11670

    BRO_football 12 минут назад

    Хе-хе, не то что в ужасной России, где на время ЧМ-2018 выпустили специальный закон, который разрешает продажу пива на стадионах. Всё лишь для того, чтобы угодить спонсору ФИФА и ЧМ-2018 - пиву Bud.
    С русскими легко и просто договорится.
    С катарцами всё намного сложнее.
    Демократия, будь она неладна!

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    Рейтинг: +5254

    AtticusFinch 1 час назад

    Сексом заниматься нельзя - алкоголь не будут продавать))) Нашли млин кому ЧМ отдать))аххахааха))впредь будут умнее))

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