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Агент Николсона рассказал, сможет ли футболист сыграть с «Зенитом»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался об участии футболиста в матче против «Зенита» в Суперкубке.

Вчера ямаец вернулся в расположение «Спартака» из отпуска.

«Это должен решать тренер. Но Шамар прибыл в команду на две недели позже, поэтому не думаю, что он будет играть полноценный матч. Может быть, выйдет на последние 10 минут», — сказал Портега.

  • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
  • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
  • Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:56
Комментарии2
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    Рейтинг: +109

    Аден 1 час назад

    должны сыграть те, кто лучше готов на данный момент.

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    Рейтинг: +10992

    Алексей З 1 час назад

    Хватит уже Х заниматься. Решает тренер , а не агент.

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