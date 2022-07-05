Агент Николсона рассказал, сможет ли футболист сыграть с «Зенитом»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался об участии футболиста в матче против «Зенита» в Суперкубке.
Вчера ямаец вернулся в расположение «Спартака» из отпуска.
«Это должен решать тренер. Но Шамар прибыл в команду на две недели позже, поэтому не думаю, что он будет играть полноценный матч. Может быть, выйдет на последние 10 минут», — сказал Портега.
- Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
- Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
- Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»