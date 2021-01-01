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Роналду прибыл на базу сборной Португалии. Он пропустил сегодняшнюю тренировку «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находится в Португалии.

По информации журналиста Педру Сепулведы, 37-летний португалец только что прибыл на базу сборной Португалии в Лиссабоне.

Сегодня Роналду пропустил первую тренировку «МЮ» после отпуска, сославшись на семейные обстоятельства. Неоднократно сообщалось, что он может покинуть английский клуб.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

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Источник: твиттер Педру Сепулведы

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