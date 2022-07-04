Роналду прибыл на базу сборной Португалии. Он пропустил сегодняшнюю тренировку «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находится в Португалии.

По информации журналиста Педру Сепулведы, 37-летний португалец только что прибыл на базу сборной Португалии в Лиссабоне.

Сегодня Роналду пропустил первую тренировку «МЮ» после отпуска, сославшись на семейные обстоятельства. Неоднократно сообщалось, что он может покинуть английский клуб.