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Нигматуллин: «Чемпионат Турции выплюнет Дзюбу»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин не рекомендует форварду Артему Дзюбе переходить в чемпионат Турции.

«Чемпионат Турции очень сложный. Там очень требовательные болельщики, поэтому заиграть Артему будет очень непросто.

По моему мнению, Дзюба сейчас сдал, потому что стал медленнее, а футбол в Турции достаточно быстрый, агрессивный, импульсивный. Пусть у Артема все получится, но мне кажется, ему там будет нелегко.

Мы все знаем про токсичность Дзюбы – когда его не ставят, то у футболиста резко портятся отношения с тренером, Артем начинает откровенно ненавидеть специалиста и открыто это демонстрирует. Такая ситуация в Турции вообще не прокатит, турецкий футбол его сразу выплюнет.

Турки – народ своенравный, в какой-то степени дерзкий и самолюбивый. Так что подобного отношения болельщики не потерпят со стороны футболиста», – сказал Нигматуллин.

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Источник: Metaratings

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02.07.2022 23:36
Комментарии1
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    Рейтинг: +244

    kostilio 41 минуту назад

    да,никому он там не нужен,если бы хотели уже взяли бы давно

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