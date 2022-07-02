Нигматуллин: «Чемпионат Турции выплюнет Дзюбу»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин не рекомендует форварду Артему Дзюбе переходить в чемпионат Турции.

«Чемпионат Турции очень сложный. Там очень требовательные болельщики, поэтому заиграть Артему будет очень непросто.

По моему мнению, Дзюба сейчас сдал, потому что стал медленнее, а футбол в Турции достаточно быстрый, агрессивный, импульсивный. Пусть у Артема все получится, но мне кажется, ему там будет нелегко.

Мы все знаем про токсичность Дзюбы – когда его не ставят, то у футболиста резко портятся отношения с тренером, Артем начинает откровенно ненавидеть специалиста и открыто это демонстрирует. Такая ситуация в Турции вообще не прокатит, турецкий футбол его сразу выплюнет.

Турки – народ своенравный, в какой-то степени дерзкий и самолюбивый. Так что подобного отношения болельщики не потерпят со стороны футболиста», – сказал Нигматуллин.