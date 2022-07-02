Роналду не верит, что «Манчестер Юнайтед» способен бороться за титулы (Давид Орнстейн)

Становятся известны причины, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть команду.
Португалец не верит, что манчестерцы в ближайшем сезоне будут бороться за титулы. Игрок же хочет на финише карьеры бороться за трофеи и выступать в Лиге чемпионов.
- Ранее сообщалось, что Роналду интересен «Роме», «Челси», «Баварии».
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость 37-летнего португальца – 30 миллионов евро.
Источник: твиттер Давида Орнстейна