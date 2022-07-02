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Роналду не верит, что «Манчестер Юнайтед» способен бороться за титулы (Давид Орнстейн)

Становятся известны причины, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть команду.

Португалец не верит, что манчестерцы в ближайшем сезоне будут бороться за титулы. Игрок же хочет на финише карьеры бороться за трофеи и выступать в Лиге чемпионов.

  • Ранее сообщалось, что Роналду интересен «Роме», «Челси», «Баварии».
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость 37-летнего португальца – 30 миллионов евро.

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Источник: твиттер Давида Орнстейна

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02.07.2022 21:41
Комментарии1
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    Рейтинг: +16102

    Cleaner 2 часа назад

    При наличии Мансити и Ливерпуля МЮ не способен бороться за титулы. Тут не поспоришь.

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