Роналду не верит, что «Манчестер Юнайтед» способен бороться за титулы (Давид Орнстейн)

Становятся известны причины, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть команду.

Португалец не верит, что манчестерцы в ближайшем сезоне будут бороться за титулы. Игрок же хочет на финише карьеры бороться за трофеи и выступать в Лиге чемпионов.